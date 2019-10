Großherzogin Maria Teresa muss operiert werden – das teilt der großherzogliche Hof am Freitagmorgen mit. Laut der Mitteilung des Hofmarschalls hat sich die Großherzogin eine Verletzung am Knie zugezogen. Ärzte hätten der 63-Jährigen angeraten, das verletzte Glied “so schnell wie möglich” operieren zu lassen.

Schon am Dienstag soll Maria Teresa auf den OP-Tisch kommen. Die Operation soll in Luxemburg durchgeführt werden. Laut dem Hof wird die Frau von Großherzog Henri für mehrere Wochen nicht mehr in der Lage sein, Termine wahrzunehmen.