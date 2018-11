“Star Trek” spielt in der Zukunft. Um genau zu sein in 300 Jahren. Lieven L. Litaer ist Fan der Science-Fiction-Serie. Die Liebe zur Welt der “Vereinten Föderation der Planeten” geht so weit, dass er die Sprache der Klingonen erlernt hat und sie anderen beibringt. Gerade hat er den Kinderbuchklassiker “Der kleine Prinz” in die Sprache der Außerirdischen übersetzt. Besuche bei ihm haben schnell etwas von einer Reise in andere Galaxien.

Im Leben von Lieven L. Litaer wirkt vieles extraterrestrisch. Irgendwie speziell. Sein Haus mit der Nummer 4 liegt zwischen der ...