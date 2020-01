Laut dem am Donnerstag publik gewordenen Vorentwurf zum Klimaschutzgesetz will sich Luxemburg einen rechtlichen Rahmen zum Erreichen seiner Klimaziele geben.

Die bereits im Entwurf zum Nationalen Energie- und Klimaplan gesetzten Ziele der Klimaneutralität bis 2050 und der Senkung der schädlichen Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 2005 sollen nun gesetzlich verankert werden. Auch die Einführung einer Klimasteuer und Emissionsgrenzen für einzelne Wirtschaftssektoren werden in Aussicht gestellt. Damit werden zumindest einige der Forderungen erfüllt, die das „Mouvement écologique“ am Donnerstag stellte.

„Moutarde après dîner“ waren die Forderungen, die das „Mouvement écologique“ am Donnerstag an die Regierung richtete, vielleicht nicht, doch irgendjemand hatte den Vorentwurf zum Klimaschutzgesetz schon kurz vor der Pressekonferenz der Umweltschutzorganisation an Radio 100,7 weitergeleitet. Ausreichend Zeit, um das Vorprojekt zu analysieren und dazu Stellung zu beziehen, blieb dem „Mouvéco“ nicht, sonst hätte es feststellen können, dass die blau-rot-grüne Regierung einige ihrer Forderungen nach konkreten „Geboten und Verboten“ tatsächlich übernommen hat.

So wird das neue Gesetz, wie vom „Mouvéco“ gewünscht, einen rechtlichen Rahmen für den von der EU geforderten Nationalen Energie- und Klimaplan („Plan national intégré en matière d’énergie et de climat“ – PNEC) zur Umsetzung der Pariser Klimaziele setzen.

Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit

Zudem sollen mit dem Klimaschutzgesetz nationale Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur langfristigen Reduzierung der Treibhausgase umgesetzt werden. Jedes Gesetzesprojekt oder großherzogliche Reglement soll künftig vor seiner Umsetzung auf seine Auswirkungen auf die Klimaziele überprüft werden.

In dem Vorentwurf werden aber auch Forderungen anderer Interessenvertretungen berücksichtigt. So wird im Text wiederholt die soziale Dimension hervorgehoben, eine Forderung, die insbesondere die Gewerkschaften geäußert hatten. Klimapolitik müsse sozial gerecht sein, die Armut bekämpfen und die Ungleichheiten reduzieren, heißt es in dem Entwurf.

Mindestziele für die einzelnen Wirtschaftssektoren sollen im neuen Gesetz ebenfalls ausgewiesen werden. Betroffen sind die Bereiche Industrie, Verkehr, Baugewerbe, Landwirtschaft sowie Abfall- und Wasserwirtschaft. Der Sektor Handel, Gewerbe und Dienstleistungen wurde entgegen der Empfehlung des „Mouvéco“ im Gesetzesvorentwurf nicht berücksichtigt.

Spezialfonds für Klima und Energie

Die konkreten Maßnahmen für die einzelnen Sektoren sollen von den jeweils zuständigen Ministern beschlossen werden. Die Treibhausgasemissionen in den Sektoren sollen linear abnehmen. Konkrete Ziele bis 2030 sollen in einem großherzoglichen Reglement festgehalten werden. Sollte in einem Sektor das Emissionsziel in einem Jahr überschritten werden, wird dieser Überschuss in den Folgejahren mit berechnet. Werden die Ziele in gleich mehreren Bereichen verfehlt, kann die Regierung Notmaßnahmen beschließen.

Ferner will die Regierung mit der Plattform für Klimaaktion und Energiewende sowie dem „Observatoire du climat“ zwei Gremien schaffen, in denen einerseits Vertreter der Zivilgesellschaft und andererseits Forscher und Wissenschaftler die politische Umsetzung der Klimazielmaßnahmen kritisch begleiten und sie bei Bedarf anpassen können. Auch diese Maßnahmen entsprechen einer Forderung, die das „Mouvéco“ am Donnerstag geäußert hat. Mit dem neuen Gesetz will die Regierung auch einen Klima- und Energiefonds schaffen. Mithilfe dieses Spezialfonds sollen konkrete Klimaschutzmaßnahmen in Luxemburg und in Entwicklungsländern finanziert werden.

Gespeist werden soll der Fonds mit budgetären Mitteln, dem Verkauf von Emissionszertifikaten, Spenden, Bankdarlehen, europäischen Fördergeldern und den Erträgen aus finanziellen Beteiligungen an Investmentfonds. Doch auch die Einnahmen aus einer noch zu definierenden Klima- oder CO2-Steuer auf fossilen Energien sollen laut Entwurf in den Fonds einfließen. Große Aufmerksamkeit widmet der Vorentwurf dem Europäischen Emissionshandelssystem (SEQE). Die Ausstellung und der Handel mit Emissionszertifikaten sollen künftig strenger geregelt werden.

Keine Aussagen zum Tanktourismus

Der Vorentwurf des Klimagesetzes muss noch vom Regierungsrat angenommen werden, bevor er den Instanzenweg durchlaufen kann. Wann er zur Abstimmung ins Parlament kommt, ist noch ungewiss.

Konkretere Maßnahmen werden auch im Rahmen der angekündigten Steuerreform erwartet. Wie die Klima- oder CO2-Steuer genau aussehen soll, ist bislang unklar. Auch das „Mouvement écologique“ konnte keine genauen Angaben zu seiner Vorstellung von dieser Umweltsteuer machen. Zusammen mit der „Chambre des salariés“ (CSL) will die Umweltorganisation in den nächsten Wochen konkrete Forderungen ausarbeiten.

Dem Wunsch des „Mouvéco“ nach einer klaren Strategie zur Eindämmung des Tanktourismus wurde bislang weder im PNEC noch im Vorentwurf des Klimaschutzgesetzes Rechnung getragen.

Gleiches gilt für die Hinterfragung der auf immer mehr Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsstrategie. Die Wachstumsdebatte war weder in Premierminister Xavier Bettels Erklärung zur Lage der Nation noch in Finanzminister Pierre Gramegnas Haushaltsrede zur Sprache gekommen.