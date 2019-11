Am Freitag hat sich der Regierungsrat auf ein Gesetzesprojekt über den Klimaschutz geeinigt, das den politischen Rahmen für verbindliche Klimaziele setzen soll. Die Hauptziele lauten, dass Luxemburg den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 2005 reduzieren und bis 2050 klimaneutral sein soll. Das „Herzstück“ des Entwurfs sind die sektoriellen Ziele für die unterschiedlichen Wirtschaftsbereiche. Konkrete Maßnahmen sind in dem Gesetz noch nicht vorgesehen. Diese sollen am kommenden Freitag mit dem Nationalen Energie- und Klimaplan vorgestellt werden.

Die Regierung meine es ernst mit dem Klimaschutz, beteuerte die grüne Umweltministerin Carole Dieschbourg am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz, die sie zusammen mit dem grünen Energieminister Claude Turmes kurzfristig einberufen hatte. Erst am Freitagvormittag hatte der Regierungsrat grünes Licht für das Gesetzesprojekt über den Klimaschutz gegeben. Bevor der Entwurf vom Parlament verabschiedet werden kann, muss erst der Staatsrat noch sein Gutachten abgeben. Danach müssen unter Umständen noch Änderungen vorgenommen werden. Wann das Gesetz in Kraft treten kann, ist daher noch unklar.

Im Gesetzentwurf wurde verankert, dass Luxemburg seinen Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Wert von 2005 reduzieren und bis 2050 klimaneutral sein will. Ursprünglich war vorgesehen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um nur 40 Prozent zu senken. Die Mindestvorgabe der EU-Kommission an ihre Mitgliedstaaten liegt bei einer Reduzierung der Treibhausgase um 40 Prozent gegenüber 1990. Auf dieses Ziel hatten sich die europäischen Umweltminister einigen können.

Luxemburgs ambitiöse Ziele, die nun über die EU-Vorgabe hinausgehen, würden zeigen, dass die DP-LSAP-„déi gréng“-Regierung die Analysen und Berichte des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) sehr ernst nehme, betonte Carole Dieschbourg. Luxemburg wolle seinen Beitrag leisten, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch dieses Ziel sei im Gesetzesprojekt festgehalten worden.

Das Klimaschutzgesetz bildet den politischen Rahmen für den Nationalen Energie- und Klimaplan („Plan national en matière d’énergie et de climat“, PNEC), der dem Regierungsrat am kommenden Freitag vorgelegt werden soll. Im PNEC sollen dann auch konkrete Maßnahmen festgelegt werden, um die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Separate Ziele für unterschiedliche Wirtschaftssektoren

„Herzstück“ des Entwurfs seien die sektoriellen Ziele für die einzelnen Wirtschaftsbereiche, sagte Dieschbourg. Industrie, Bauwesen, Transport, Landwirtschaft sowie Müll- und Abwasserentsorgung sollen eigene Ziele erfüllen, die anhand von großherzoglichen Reglements einzeln festgelegt werden. Auf die sektoriellen Begebenheiten müsse natürlich Rücksicht genommen werden, versicherte die Umweltministerin. Die Ziele für den Transportsektor würden sicherlich höher ausfallen als beispielsweise für die Landwirtschaft. Jährlich soll überprüft werden, ob die jeweiligen Sektoren ihre Ziele erreicht haben. Die einzelnen Sektoren können aber untereinander „kompensieren“. Wenn ein Sektor sein Ziel in einem Jahr nicht erreicht, könne das Defizit durch einen eventuellen Überschuss in einem anderen Sektor ausgeglichen werden. Vorausgesetzt, die Umsetzung der Gesamtstrategie zur Reduzierung der Treibhausgase um 55 Prozent sei dadurch nicht gefährdet.

Um diese Entwicklung zu kontrollieren, schafft der Gesetzentwurf drei neue Gremien, die über das Erreichen und die Anpassung der Klimaziele wachen sollen. Im „Comité de coordination interministériel pour l’action climat“ werden sich die Minister für Energie, Wirtschaft, Finanzen, Land- und Forstwirtschaft, Wohnungsbau, Umwelt und Transport regelmäßig beraten. Die Plattform für Klimaaktion soll Vertreter der Zivilgesellschaft – Umweltorganisationen, Gewerkschaften, Unternehmerverbände und Hilfsorganisationen – zusammenbringen. Nicht zuletzt sollen luxemburgische und internationale Wissenschaftler im „Observatoire du climat“ die Regierung auf dem neuesten Forschungsstand halten. „So schnell wie möglich“ sollen diese Gremien besetzt werden, sagte Claude Turmes.

Mit dem nun vorliegenden Gesetzesprojekt soll auch der Klima- und Energiefonds neu aufgestellt werden. Mit dem Fonds sollen etwa klimabedingte Wald- und Umweltschäden bezahlt und klimagerechtes Bauen gefördert werden. Gespeist werden soll der Klimafonds mit Geldern aus dem Staatshaushalt, aber auch mit den Einnahmen aus dem Emissionshandel, Auto- und Verkehrsgebühren oder Renditen aus Investitionen in die Energieeffizienz. Auch die Einnahmen aus einer möglichen CO2-Bepreisung könnten in den Fonds einfließen. Details darüber sollen aber erst nächste Woche vorgestellt werden, bestätigte Energieminister Claude Turmes auf Nachfrage. Gleiches gilt für eine mögliche Erhöhung der Akzisen auf fossilen Brennstoffen.

Unterstützung für arme Menschen geplant

Im Gesetzesprojekt wurden die Prinzipien einer weltweiten, generationenübergreifenden und integren Klimagerechtigkeit verankert. Damit ist gemeint, dass die Klimaschutzmaßnahmen nicht zulasten anderer Weltregionen, Generationen und Arten oder Spezies gehen dürfen. Nicht zuletzt hält das Gesetz fest, dass Luxemburg nicht auf Atomstrom zurückgreifen wird, um seine Ziele zu erreichen. Am Freitag haben Luxemburg und Österreich eine Einigung auf das Euratom-Programm geblockt. Laut einer Meldung der dpa hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, von 2021 bis 2025 vor allem Forschung und Ausbildung im Bereich der Nuklearsicherheit mit rund 1,6 Milliarden Euro zu fördern. In den vergangenen Tagen sei extremer Druck auf Luxemburg ausgeübt worden, doch die Regierung habe ihre Position verteidigt, erzählte Turmes.

Auch das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit findet in dem Gesetzentwurf seinen Niederschlag: „Sollten sozial schwache Menschen durch die Klimaschutzmaßnahmen zusätzlich belastet werden, will die Regierung ihnen zu Hilfe kommen“, betonte Dieschbourg.

Nicht zuletzt setzt der Entwurf die EU-Direktive 2018/410 über den Emissionshandel in nationales Recht um. Die Regierungspartei LSAP begrüßte das Gesetzesprojekt am Freitag in einer Mitteilung. Der Text schaffe nicht nur einen Rahmen für Klimagerechtigkeit, sondern auch für soziale Gerechtigkeit.

Die Oppositionspartei „déi Lénk“ urteilte hingegen, der Gesetzentwurf bleibe viel zu lasch. Damit zeige sich erneut, dass mit einer Partei wie der DP, die vorrangig die Interessen des Kapitals vertrete, eine wirkliche Politikänderung im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung nicht machbar sei. Aus dem vorliegenden Text gehe zum Beispiel nicht hervor, inwiefern die sektoriellen Klimaziele verpflichtend seien, so „déi Lénk“.