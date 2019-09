Bei der CFL wurden im Laufe ihrer fast 75-jährigen Geschichte viele private Beraterfirmen damit beauftragt, Gutachten über diesen Betrieb zu erstellen, vor allem mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsstellen einzusparen. Mitunter konnte man zwar auch in den diesbezüglichen Stellungnahmen auch positive Anregungen finden. Dies war um 1970 der Fall, als in einem solchen Audit zu lesen stand, die Bahnhöfe seien die Visitenkarte der Eisenbahn.

Von Nico Wennmacher, Ehrenpräsident des FNCTTFEL-Landesverbandes

Heute, fast 50 Jahre später, müssen wir feststellen, dass diese Visitenkarte noch immer viel zu wünschen übrig lässt. Dies sowohl in infrastruktureller Hinsicht als auch in Bezug auf ein bestimmtes Wohlfühlambiente, da viele Bahnhöfe praktisch ausgestorben scheinen.

Diese Situation wird sich mit dem Schließen der Fahrkartenschalter noch verschlimmern, da die jetzt noch minimal geöffneten Bahnhöfe zu Geisterbahnhöfen mutieren werden. Solche Bahnhöfe laden nicht zum Verweilen ein, sie sind einem attraktiven öffentlichen Transport abträglich. Fahrkarten über die nationalen Grenzen hinweg und auch entsprechende Informationen werden für viele Benutzer kaum mehr erhältlich sein. Sie werden sich allein gelassen fühlen, was auch zu einem Unsicherheitsgefühl führen wird, wodurch manche, vor allem in Tagesrandzeiten, den Zug nicht mehr benutzen werden.

Bahnhöfe als soziale Begegnungsstätte

Dabei erfüllte der öffentliche Transport in der Vergangenheit nicht nur eine transportpolitische Funktion, sondern darüber hinaus eine weitergehende soziale Funktion. Der öffentliche Transport und vor allem die Bahnhöfe galten als Begegnungsstätte, wo die Menschen sich austauschten, wo manche Freundschaften und Partnerschaften ihren Anfang nahmen.

Aufgrund des Klimanotstandes, der kaum mehr zu leugnen ist, soll nach Aussagen von verantwortlichen Regierungsmitgliedern eine Verkehrswende eingeleitet werden, da vor allem der Transportsektor bei uns für den größten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich zeichnet. Hierzu wird, im Vergleich zu früher, relativ viel in die Eisenbahninfrastruktur und in eine neue Trambahn investiert. Allerdings dienen diese Investitionen lediglich dazu, den Nachholbedarf aufzuarbeiten, der während Jahrzehnten entstanden ist. Aufgrund der Arbeitsplatz- und Bevölkerungsentwicklung wird die neue öffentliche Transportinfrastruktur bei ihrer Inbetriebnahme bereits wieder überlastet sein.

Anstatt, aufgrund der versprochenen Verkehrswende, viel konsequenter in eine neue Eisenbahninfrastruktur zu investieren, wird der Individualtransport durch den Ausbau des Autobahnnetzes und durch neue Umgehungsstraßen weiter gefördert. Auch die Subventionierung von Elektroautos ist im Interesse von Besserverdienenden, die so ihr Klimagewissen beruhigen können, und dient dazu, den schlechten Ruf der Automobilindustrie aufzupolieren.

Um den öffentlichen Transport attraktiver zu gestalten, genügt es nicht, eine angepasste Infrastruktur bereitzustellen. Auch das Zugangebot muss stimmen. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir nun seit gut zehn Jahren ein angepasstes Zugangebot fordern für die belgischen Grenzpendler, die aus Trois-Ponts und Vielsalm nach Luxemburg zur Arbeit fahren. Entsprechende Fahrpläne wurden auch bereits erstellt. Allerdings war bis jetzt niemand bereit, ein solches öffentliches Transportangebot zu finanzieren.

Luxemburg-Lüttich vom Abbau bedroht

Entsprechend verschiedenen Zeitungsartikeln soll die Strecke Gouvy-Lüttich, ähnlich wie vor 40 Jahren, in Gefahr sein, abgebaut zu werden. Ein attraktives Zugangebot auf dieser Strecke würde es den Abbauspezialisten schwieriger machen, ihre Pläne zu realisieren. Auch unsere Regierung ist hier gefordert. Sie muss, gegebenenfalls auch in finanzieller Hinsicht, mithelfen, damit ein attraktives Fahrplanangebot auf dieser Strecke Wirklichkeit wird. Sie darf keineswegs zulassen, dass eine Strecke, bei der der Luxemburger Steuerzahler die Modernisierung und Elektrifizierung mitfinanziert hat, abgebaut wird.

Die Raum- und Städteplanung sind auch ein wichtiges Element, um den Gemeinschaftstransport zu fördern. Im Autoland Luxemburg scheint diese Erkenntnis noch nicht bei den staatlichen Raumplanern angekommen zu sein. Bei uns wurden und werden Einkaufsmärkte, kulturelle und andere öffentliche Einrichtungen abseits vom öffentlichen Transport errichtet, sodass auch Menschen, die bereit sind, den öffentlichen Transport zu benutzen, auf das Auto angewiesen sind. Rezentes Beispiel in dieser Hinsicht ist das Einkaufszentrum „Nordstrooss“ bei Marnach. Auch die Post und die Apotheke, die vorher im Zentrum von Clerf beheimatet waren, sind nach Marnach ausgewandert.

Diese Politik bewirkt, dass sowohl Innenstädte als auch Bahnhöfe veröden. Lebendige Bahnhöfe sind ein wichtiges Element zur Förderung des öffentlichen Transportes. Deshalb sollte man von der Schließung der Fahrkartenschalter Abstand nehmen. Weiterhin sollten weitere Aktivitäten in und um die Bahnhöfe angesiedelt werden. Die Tankstellen sind in gewisser Hinsicht beispielgebend. Hier wurden fast überall kleine Einkaufsmärkte eingerichtet, was auch auf vielen Bahnhöfen möglich sein müsste. Geisterbahnhöfe sind einem attraktiven öffentlichen Transport abträglich und dienen somit auch nicht dazu, den Klimaschutz zu fördern.