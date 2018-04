Nur drei Monate sind nach dem Anstoß des Projekts “Wëlldéier Drop Off” vergangen – und doch kann ab sofort durchgestartet werden. In enger Zusammenarbeit haben das Innenministerium, das Umweltministerium, Natur&Ëmwelt und die Rettungsdienste eine Initiative ins Leben gerufen, um verletzten Wildtieren besser zu helfen.

Bisher mussten die verletzten Tiere von ihren Rettern nach Düdelingen ins Wildtier-Auffangzentrum gebracht werden. Neun Angestellte päppeln hier im Jahr um ungefähr 2.500 verletzte Wildtiere wieder auf. Besonders für die im Norden lebenden Luxemburger bedeutete die Lage in Düdelingen lange und zeitraubende Fahrten. Die angedachte Lösung: Sogenannte Drop-Off Container in drei weiteren Orten einzurichten.

Innenminister Dan Kersch, Umweltministerin Carole Dieschbuerg, Natur&Ëmwelt Direktor haben die Wëlldéier Drop Off am Mittwoch vorgestellt. In Clerf, Junglinster und Feulen wurden die Auffangcontainer aufgestellt. Die verletzten Tiere können hier in Käfigen abgegeben werden. Bei Öffnung des Käfigs werden Mitarbeiter und engagierte Freiwillige des Natur&Ëmwelt alarmiert, die sich vor Ort begeben und die Tiere dann nach Düdelingen bringen. Dieser Service soll rund um die Uhr 7/7 verfügbar sein.

Außerdem bringen die zuständigen Behörden eine Broschüre mit zehn goldenen Regeln im Umgang mit verletzten Wildtieren heraus. Das Infoblatt ist in deutsch und französisch verfasst und gibt Tipps wie den verletzten Tieren nichts zu essen oder zu trinken geben, da dies ihre Situation verschlechtern könnte und eine Not-OP verhindern könnte.

(joé/rh)