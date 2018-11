Scifi-Irgendwas: “MUSE – Simulation Theory”

Auf ihrer achten Platte wird Muse sich der eigenen Irrelevanz bewusst und bietet deswegen eine Sammlung von schwachsinnigen, zusammenhanglosen, teilweise aber durchaus hörbaren Songs.

Vor langer Zeit war Muse mal eine tolle Band. Pathos und große Gesten waren zwar von Anfang an Teil der DNA des Trios. Aber Bellamys Gitarrenriffs und Klaviersoli waren technisch grandios, die Bandbreite seiner Stimme beeindruckte, die Songs waren mitreißende Hymnen. Nachdem die Band auf drei Alben ihr Rezept perfektioniert hatte, wagte sie sich mit “Black Holes and Revelations” relativ erfolgreich an progressive, aber zugänglich-melancholische Scifi-Musik. Danach wurde Muse zu einer Art Queen-Coverband, schrieb ...