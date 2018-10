Keine Grenzen: Ambrose Akinmusire – Origami Harvest

Der Impuls zum Ersinnen des jüngsten Albums unter der Leitung von Trompeter Ambrose Akinmusire entstammt einer einfachen Frage des Kurators vom “Manhattan Ecstatic Music Festival”, Judd Greenstein: “Was ist die verrückteste Idee, die du hast?”

Als Auftragswerk in Zusammenarbeit von Greenstein und Kate Nordstrum von den “St. Pauls Liquid Music Series” bestellt, sah das Repertoire das Licht einer Bühne bereits auf dem Newport Jazz Festival im August und wurde dort von Kritikern wie dem Rolling Stone Magazine sehr gelobt. Zu Recht! Viel zu selten hört man so ein reichhaltiges, Grenzen überschreitendes Werk, das organisch und sinnvoll herüberkommt. “Origami Harvest” schafft genau das, indem es ein exzellentes klassisches Streichquartett (das Mivos Quartett aus New York) mit dem Art-Rapper Kool A.D. sowie einem modernen Jazz-Trio verbindet.

Sam Harris an den Tasten sowie ein unfassbarer Marcus Gilmore am Schlagzeug geben hier den Takt an. Roter Faden durch das Album ist der leider immer noch aktuelle Rassismus in den Vereinigten Staaten, der sich in unzähligen tödlichen Zwischenfällen ä...