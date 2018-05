Seit Jahren setzt sich der Interessenverein Kirchberg für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität im Kirchberger Wohnviertel ein. Die massive Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und die Pläne, weitere 30.000 Arbeitsplätze auf Kirchberg zu schaffen, werden den Einwohnern das Leben nicht einfacher machen. Sorgen bereitet vor allem ein Bürgersteig, der sich offenbar in Privatbesitz befindet.

Dem Interessenverein ist der langjährige Gefahrenpunkt am Boulevard Konrad Adenauer ein Dorn im Auge, wie kürzlich auf der Jahreshauptversammlung deutlich wurde. Der Bürgersteig auf Anhöhe der europäischen Investitionsbank BEI befindet sich angeblich im Privateigentum der Bank. Radfahrer sind gezwungen, den viel befahrenen Boulevard auf Anhöhe der BEI zweimal zu überqueren, um ihre Fahrt auf dem von Fußgänger und Radfahrer gemeinsam genutzten Bürgersteig fortzusetzen. Am besagten Bürgersteig kam es bereits zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Die Frau trug Verletzungen davon, die Versicherung verweigerte aber eine Entschädigung. Zudem gab es eine gebührenpflichtige Verwarnung seitens der Polizei wegen Missachtung der Verkehrsordnung.

Fußgänger dürfen, Radler nicht

Dem Interessenverein ist diese Angelegenheit sehr befremdlich. Einerseits dürfen Fußgänger das Privatgelände überqueren, Radfahrer jedoch nicht. Der Stadtverwaltung ihrerseits sind die Hände gebunden, wie aus einem Schreiben vom Februar hervorgeht. Laut Bürgermeisterin Lydie Polfer könne die Gemeinde keine Verkehrsregelung für Privatgrundstücke treffen. An der Richtigkeit dieser Aussage scheint es keine Zweifel zu geben, es sei denn, man betrachtet die Lage vor Ort. Der rund 320 Meter lange Bürgersteig ist mit dem Vorschriftszeichen D.5 “Chemin pour piétons obligatoire” versehen. Zudem beherbergt das private Grundstück die öffentliche Straßenbeleuchtung. Diese beiden Tatsachen stoßen beim Interessenverein Kirchberg auf Unverständlichkeit.

Ob und wann das Problem gelöst wird, steht noch nicht fest. Lydie Polfer schreibt in einer Stellungnahme vom Februar 2018 an den Interessenverein von einem komplizierten Fall sowie von bisher unfruchtbaren Unterredungen mit der BEI zwecks einer Lösung des Problems.

Thema auf der Jahreshauptversammlung war auch wieder der “Siechegronn” (“Val des Bons Malades”). Bereits heute leiden die Anrainer an den Folgen einer unüberlegten Stadtplanung. In den vergangenen Jahren wuchs in der extremen Steillage ein neues Wohnviertel. Die einzige Straße, die “Val des Bons Malades”, ist vom Pfaffenthal kommend durch eine alte und sehr enge Eisenbahnunterführung erreichbar. Eine Anbindung an den städtischen Busdienst sei aufgrund dieser baulichen Gegebenheiten kaum möglich, hieß es in der Jahreshauptversammlung.

Schleichweg zur Hauptverkehrszeit

Doch auch die Lebensqualität lässt an diesem Ort zu wünschen übrig. Wochentags dient der “Siechegronn” zu den Hauptverkehrszeiten unzähligen Arbeitnehmern als Schleichweg. Neben Lärm- und Staubbelästigung kommt es in den Tempo-30-Zonen regelmäßig zu Geschwindigkeitsübertretungen.

Nur wenige Meter Luftlinie vom “Siechegronn” entfernt, befindet sich das ökologisch wertvolle Naturreservat “Schoettermarial”. Wie das Tageblatt schon am 2. Juli 2016 berichtete, ist dieses mehrere Hektar umfassende Areal ein Biotop mit sehr seltenen und vom Aussterben bedrohten Arten. Seit Jahren ist ein Teilbebauungsplan, der PAP “Schoettermarial”, in Ausarbeitung. Den Einwohnern des Kirchbergs ist jedoch viel am Erhalt dieses Naturreservats sowie des angrenzenden Spielplatzes und des Fußballplatzes gelegen.

Klage am Verwaltungsgericht

Rund 400 Haushalte aus zwölf angrenzenden Residenzen haben nun gemeinsam Klage am Verwaltungsgericht eingereicht. Der Anwalt verweise auf unzählige Verstöße gegen geltende nationale und EU-Regelungen, erklärte der Schriftführer des Interessenvereins, Roland Harras, gegenüber dem Tageblatt.

Darüber hinaus befürchten die Nachbarn des “Schoettermarial” einen Verkehrskollaps am Boulevard Prince Félix, der rue Jean-Pierre Sauvage und der rue des Maraîchers. Besagte Straßen funktionieren bereits seit Jahren als Einbahnstraßen, wegen der parkenden Autos ist die Fahrbahn äußerst schmal. Die geografischen Gegebenheiten verhindern den Bau einer neuen Zugangsstraße zum “Schoettermarial”. Demnach ist das Verkehrschaos vorprogrammiert.

Ein von vielen Einwohnern als Spazierweg genutztes Areal zwischen dem “Kuebebierg” und dem CLT-Gebäude hat sich seit dem letzten “Food for your Senses”-Festival in eine Deponie verwandelt. Nach dem Festival hinterließen die Organisatoren jede Menge Unrat. Im Laufe der Zeit wurden hier immer wieder weitere Abfälle oder Schrott illegal deponiert. Sogar ein ausgeschlachteter Lieferwagen wurde an dieser Stelle entsorgt. Auf die bisherigen an den städtischen Hygienedienst sowie an den “Fonds Kirchberg” gerichteten Beschwerden und Anliegen wurde nur halbherzig eingegangen. Laut den Aussagen von Roland Harras soll sich nun endlich der Präsident des “Fonds Kirchberg” um diese Angelegenheit kümmern.

F.A.