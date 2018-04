Ein Kind wurde am frühen Montagabend in Petingen von einem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Rue Pierre Gregoire bei einem Supermarkt gegen 19 Uhr zu dem Unfall. Ein Autofahrer blieb abrupt an einem Fußgängerweg stehen. Das hinter ihm fahrende Auto musste daraufhin eine Vollbremsung hinlegen und zog, um eine Kollision zu vermeiden am Vordermann vorbei. Dabei kam er aber auf dem Zebrastreifen zum Stillstand und erfasste ein siebenjähriges Kind, das dabei war die Straße zu überqueren.

Glücklicherweise trug das Unfallopfer wegen der geringen Geschwindigkeit des Autos nur leichte Verletzungen davon. Der Notarzt vor Ort konnte nach einer ersten Untersuchung feststellen, dass das Kind stabil war. Zur Kontrolle wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht und verbrachte dort die Nacht.