Weder Xavier Bettel (DP) noch Dan Kersch (LSAP) wollen etwas mit den Problemen bei der Briefwahl zu tun haben. Ihre beiden Ministerien verweisen auf das jeweils andere.

“Rufen Sie doch bei Staatsminister Xavier Bettel an”, sagt Minister Dan Kersch (LSAP) am Montag gegenüber dem Tageblatt. “Oder trauen Sie sich etwa nicht an ihn heran?” Man versuche, ihm kurz vor den Wahlen etwas unterzujubeln, behauptet Kersch. Das Tageblatt hatte am Freitag über Probleme bei der Beantragung der Briefwahl berichtet und wollte den Minister auf die Vorwürfe reagieren lassen. Zahlreiche Personen und einige Gemeinden hatten sich beklagt: Die Betroffenen dachten, dass die Beantragung der Briefwahl-Unterlagen auf der Internetseite myguichet.lu abgeschlossen war, obwohl das nicht der Fall war. Sie hatten vermutlich ein nicht sehr sichtbares Bestätigungsfeld übersehen.

Diesen Schluss zieht auch Gilles Feith, Chef des staatlichen Informatikdienstes CTIE. Es gebe keinen Fehler im System. Vielmehr hätten die Betroffenen die Prozedur nicht ordentlich abgeschlossen. Er erklärte am Freitag, dass man sich bemühen werde, die Ergonomie der Seite zu verbessern. Der Minister für den Öffentlichen Dienst, dem das CTIE untersteht, fühlt sich allerdings nicht verantwortlich. “Kein Kommentar”, sagt Dan Kersch am Montag auf Nachfrage des Tageblatt mehrmals. Zu dem Thema sei alles gesagt worden. Er sei weder für das Wahlgesetz noch für die Organisation der Parlamentswahlen zuständig. Deswegen sei es am Staatsministerium und an Premierminister Xavier Bettel (DP), auf die Vorwürfe zu reagieren.

“Wir wollen keinem die Schuld geben”

Das sieht man im Staatsministerium anders. Auf Nachfrage erklärt Bettels Pressesprecher Jo Clees, dass dies in den Verantwortungsbereich von Dan Kersch falle. “Wir wissen nicht, was schiefgelaufen ist”, sagt Clees. Deswegen wolle man niemandem die Schuld geben. Es sei aber so, dass es sich “laut dem Tageblatt-Artikel” um ein Problem mit myguichet.lu gehandelt habe. “Wir haben zwar das Wahlgesetz geschrieben, für die Umsetzung ist aber das CTIE und damit das Ministerium des Öffentlichen Dienstes verantwortlich”, so Clees.

Nach der Veröffentlichung des Artikels am Freitag meldeten sich noch weitere Personen beim Tageblatt, die ebenfalls Schwierigkeiten mit der Internetseite myguichet.lu beklagten. Einige befinden sich am Wahltag im Ausland. Sie dachten, dass die Beantragung der Briefwahl funktioniert habe – werden aber jetzt nicht wählen können. Andere können immer noch am Wahltag ins Wahlbüro gehen, da sie wegen der nicht abgeschlossenen Prozedur noch nicht im Briefwahl-Register eingetragen waren.

Die CSV hat mittlerweile eine dringende parlamentarische Anfrage zu dem Thema gestellt. Sie will wissen, wie viele Personen von den Problemen bei der Beantragung der Briefwahl über myguichet.lu betroffen sind. Die Anfrage richtet sich sowohl an Premierminister Xavier Bettel als auch an den Minister des Öffentlichen Dienstes Dan Kersch.