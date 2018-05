Ein neues Gesetz soll Rauchmelder obligatorisch machen. Das geht aus der Antwort von Minister Dan Kersch auf eine parlamentarische Anfrage der DP-Fraktion hervor.

Der Minister will allerdings keine spezifischen Informationen geben, bevor er nicht mit den anderen Ministern im Regierungsrat über das Projekt gesprochen hat, heißt es in der Antwort. Sollte das Gesetz jedoch in Kraft treten, soll es eine Übergangszeit von fünf Jahren geben, während der alle Gebäude ausgerüstet werden sollen.

Kersch zufolge starben zwischen 1998 und 2015 im Schnitt zwei Personen jährlich an den Folgen eines Feuers oder einer Rauchvergiftung. Insbesondere Feuer, die nachts ausbrechen, forderten Todesopfer, weil sie durch das Kohlenstoffmonoxid, das bei einem Brand entstehen kann, in einen Tiefschlaf versetzt werden. In mehreren Gemeinden bestehe in der Gebäudeordnung aber bereits die Pflicht, Rauchmelder zu installieren.

Neben der Rauchmelderpflicht soll es eine Sensibilisierungskampagne geben. Der Staat will jedem Haushalt einen Rauchmelder schenken.

Viele unbeantwortete Fragen

Kersch hatte dies bereits beim Neujahrsempfang der Rettungsdienste angekündigt. In ihrer Frage hatten sich Max Hahn und Claude Lamberty über das Thema erkundigt. Einige Punkte der Anfrage beantwortete der Minister jedoch nicht. So antwortete er nicht auf die Frage, wie viele Menschen in den letzten zehn Jahren bei Bränden umgekommen sind und wie viele aufgrund einer Rauchvergiftung. Ebenfalls machte er keine Angaben dazu, in wie vielen Gemeinden es eine Rauchmelderpflicht gibt.

Die DP-Abgeordneten wollten außerdem wissen, warum der Minister sich nun für eine nationale Regulierung entschieden hat. Auch darauf erhielten sie keine Antwort. Auch wie der Minister die Installation der Rauchmelder kontrollieren will, sagte er nicht. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um einen Rauchmelder zu erhalten, gab der Minister auch nicht an. Auch ob die Haushalte, die schon über Rauchmelder verfügen, eine Entschädigung bekommen, wurde nicht beantwortet.

Zudem wollten die Abgeordneten wissen, für welche Art von Rauchmeldern der Minister eine Ausschreibung machen will und ob die Rauchmelder in einem Gebäude untereinander kommunizieren müssen können. Außerdem wollten Hahn und Lamberty in Erfahrung bringen, ob es sich um Rauchmelder handelt, die die Bürger nachkaufen können, wenn sie ihr ganzes Gebäude damit ausstatten wollen. Der Minister schrieb lediglich, es handele sich um automatische, aber nicht um Ionisationsrauchmelder, die den Regeln der EU entsprechen und ein CE-Siegel haben.