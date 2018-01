Dass es gestern (Dienstag, 16.1.) zu drei Zusammenstößen von Autos mit Fußgängern gekommen ist, haben wir schon gemeldet. Eine Frau ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei nun mitteilt, ist es am gestrigen Abend in Esch/Alzette aber noch zu einem vierten Fall gekommen. Dabei wurde ein Mann in der Nähe des Bahnhofs angefahren und verletzt.

Darum – und angesichts der vielen anderen Fälle in den vergangenen Tagen und Wochen – hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Kontrolle an der Ampel auf der avenue Kennedy durchgeführt – und ab 7 Uhr in gerade einmal 90 Minuten eine Menge Knöllchen verteilt:

14 Fußgänger wurden mit je 49 Euro zur Kasse gebeten, weil sie bei Rot über die Ampel gegangen sind – während die Verkehrspolizisten gut sichtbar ihre Kontrolle durchführten.

Drei Autofahrer waren mit 145 Euro und zwei Punkten Abzug dabei, weil sie bei Rot über die dortige Ampel gefahren sind.

(Gleich schwer wiegt übrigens das Vergehen, ohne Freisprechanlage ein Handy im Auto zu benutzen: Zwei Autofahrer dürfen ebenfalls 145 Euro an den Staat überweisen und bekommen zwei Punkte vom 12-Punkte-Konto abgezogen.)

Polizisten waren gut zu sehen

Die kontrollierenden Verkehrspolizisten standen übrigens nicht etwa versteckt, sondern gut sichtbar an der kontrollierten Stelle, erklärte ein Sprecher der Polizei. Vor allem die Fußgänger hätten die Beamten eigentlich ganz klar bemerken müssen – und haben ihre Rotlichtverstöße direkt vor dem Augen der Beamten begangen.

“Wie mir von den Kollegen vor Ort erklärt wurde, schien da gar kein Unrechtsbewusstsein zu bestehen”, sagte der Sprecher zum Tageblatt.