Alle paar Tage kommt es in Luxemburg zu Unfällen auf den eh schon übervollen Autobahnen. Die Folge: teils lange Staus. Wenn die Autofahrer dann keine Rettungsgasse bilden, kann es für Einsatzkräfte oft sehr schwierig sein, den Unfall zu erreichen. Dabei entscheiden oft Minuten über Leben und Tod.

In Rheinland-Pfalz setzt die Polizei jetzt auf Dashcams, um Verkehrssünder, die eine Rettungsgasse blockieren, zu identifizieren und danach zu bestrafen. In Luxemburg kommt ein solcher Einsatz nicht infrage, stellt Etienne Schneider, der Minister für Innere Sicherheit, in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von den Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty nun klar. Der rechtliche Rahmen für die Dashcams sei derzeit nicht gegeben, juristisch gebe es noch zu viele Unsicherheiten.

Hahn und Lamberty wollten außerdem wissen, ob die Polizei denn regelmäßig kontrolliere, ob Rettungsgassen gebildet werden. Auch hier musste der Minister abwinken. Zwar gebe es Kontrollen, doch diese würden nicht systematisch vorgenommen. Eine Kontrolle sei nicht möglich, wenn sich die Streifen im Eileinsatz befinden. Da sei die Zeit nicht gegeben, diese Art von Verstößen zu verfolgen.

Allerdings habe die Polizei erst rezent auf der Autobahn eine Aktion durchgeführt, um die Bildung einer Rettungsgasse zu überwachen und auch Motorradfahrer zu kontrollieren, die die Gasse benutzen, um sich am Stau vorbeizuschummeln.