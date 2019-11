Quo vadis Jeunesse? Der Rekordmeister befindet sich im Leistungstief und hat in den vergangenen sieben Spielen nur sechs Punkte geholt und ist auf den siebten Platz in der BGL Ligue abgestürzt. Morgen kommt es zum Duell mit dem formstarken Leader UT Petingen. Für Jeunesse-Verteidiger Alessandro Fiorani ist das mangelnde Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft Verantwortliche für die Negativserie.

Eigentlich sah im Sommer alles danach aus, als würde die Jeunesse die gute Saison 2018/19 wiederholen können. In der Europa League überzeugte die Mannschaft des neuen Trainers Nicolas Huysman mit diszipliniertem Auftreten und in der Meisterschaft traf das neue Sturmduo Martin Boakye und Yannick Makota nach Belieben (insgesamt 13 Tore nach sieben Spieltagen). „Wir rätseln seit Wochen, warum wir unser Potenzial nicht abrufen können. Zu Beginn der Saison haben wir nicht so gut verteidigt, aber Tore geschossen. Mittlerweile ist unser Abwehrverhalten besser, aber wir treffen nicht mehr so oft“, sagt Jeunesse-Verteidiger Alessandro Fiorani.

Mit der 0:3-Niederlage am 15. September gegen den Erzrivalen Fola setzte ein Negativtrend ein, der bis heute anhält. Die Jeunesse holte seit diesem Tag nur fünf Punkte und stürzte in der Tabelle ab. Dabei zählten die letzten drei Gegner (Etzella, Mühlenbach, Strassen) nicht zu den Topmannschaften. „Bei allem Respekt, aber das sind Mannschaften, gegen die wir gewinnen müssen. Der Abwärtstrend hat nach dem Fola-Spiel angefangen. Nicht unbedingt, weil es ein Derby war, sondern weil uns in den Wochen danach auch Leader wie Manu Lapierre, Arsène Menessou oder Kevin Sommer gefehlt haben. Solche Charaktere sind nicht so einfach zu ersetzen“, erklärt der 30-jährige Rechtsverteidiger.

Die aktuelle Formkurve zeigt Parallelen mit der Saison 2016/17 auf. Auch damals trat die Jeunesse in der Europa League an und auch damals holte die Mannschaft von der „Grenz“ zwischen dem achten und 14. Spieltag nur fünf Punkte in sieben Spielen. „Die Europa League ist schon so lange her und wir hatten Zeit, uns zu erholen. Andere Mannschaften haben das auch geschafft. Das kann nicht als Ausrede gelten“, sagt Fiorani.

„Huysman führt viele Gespräche“

Am Ende der besagten Saison wurde die erneute Teilnahme am finanziell so wichtigen Europapokal verpasst. Damals wurde Trainer Carlo Weis entlassen, heute ist Nicolas Huysman noch im Amt. Jeunesse-Präsident Jean Cazzaro wollte sich aus privaten Gründen nicht zur aktuellen Situation der Jeunesse äußern. Fakt ist, dass Huysman derzeit den schlechtesten Punkteschnitt eines Jeunesse-Trainers seit Waldemar Korycki (Saison 2006/07) vorzuweisen hat.

Fiorani glaubt, dass der Franzose auch weiterhin einen guten Draht zur Mannschaft hat. „Er hat noch einmal die Schrauben angezogen und jeder zieht mit. Das Engagement und die richtige Einstellung sind nicht das Problem. Nicolas Huysman hat sogar mittlerweile ein besseres Verhältnis zu uns Spielern als zu Saisonbeginn. Er führt viele Gespräche, weil er weiß, dass wir derzeit kein Selbstvertrauen haben“, so der flinke Flügelspieler.

Die Jeunesse will ausgerechnet gegen den formstarken Leader Union Titus Petingen die Negativserie beenden. Der morgige Gegner unterlag zwar im Pokal der Fola, hat aber in der Meisterschaft seit dem 1. September keine Partie mehr verloren. Verzagen will Fiorani trotzdem nicht: „Ich glaube, dass Petingen der perfekte Gegner ist in unser aktuellen Situation. Keine Frage: Sie sind spielerisch mit der Fola und dem Progrès die stärkste Mannschaft der Liga, aber sie gehen auch als Favorit in diese Partie. Wir hingegen können frei aufspielen und sie überraschen.“