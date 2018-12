Luxemburgs Selbstständige gehören zu den unzufriedensten in der ganzen Europäischen Union, wie eine Umfrage von Eurostat belegt.

Sich selbstständig machen kann eine Möglichkeit sein, der Arbeitslosigkeit oder einem ungeliebten Job zu entfliehen. Aber ist das auch eine gute? Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat lassen etwas anderes vermuten. Lediglich jeder dritte Selbstständige sagt von sich, er sei mit seiner derzeitigen Arbeit sehr zufrieden. Damit liegt Luxemburg weit unter dem europäischen Durchschnitt von 48 Prozent.

Schwedische Unternehmer zufrieden

Ganz anders sieht die Situation in Schweden, Malta und Dänemark aus. In diesen Ländern sind über 80 Prozent der Selbstständigen mit ihrer Jobsituation sehr zufrieden.

Der Luxemburger Staat versucht die Selbstständigkeit zu fördern – zum Beispiel mit der Aktion „Fit4Entrepreneurship“. Dabei handelt es sich um eine strategische Zusammenarbeit zwischen ADEM, Handelskammer und Handwerkerkammer. Unterstützt wird sie vom Europäischen Sozialfonds und dem Arbeitsministerium. Die Idee dahinter: Menschen auf diesem Wege aus der Arbeitslosigkeit zu verhelfen. Im Idealfall – wenn alles gut geht – werden diese neuen Unternehmer später in der Lage sein, selbst Arbeitssuchende in Lohn und Brot zu nehmen. Aus dieser Initiative sind in den letzten Jahren einige Unternehmen entstanden – Friseursalons, Tante-Emma-Laden, Umzugsunternehmen …

2017 wurde, mit dem Ziel, Unternehmensgründungen und Selbstständigkeit zu vereinfachen, in Luxemburg die „s.à r.l. simplifiée“ geschaffen. Die neue Gesellschaftsform ist natürlichen Personen vorbehalten. Dafür ist sie von einer ganzen Reihe von Auflagen befreit. So beträgt das geforderte Mindestkapital nur 1 Euro (anstatt 12.000 Euro bei einer klassischen s.à r.l.), und die Gründung muss nicht durch einen Notar erfolgen.

Ziel dieser Maßnahme war es u.a., das Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Innovation in Luxemburg anzukurbeln.

In Luxemburg sind erstaunlich viele Menschen selbstständig. Fast jeder zehnte Einwohner (9,2%) im erwerbsfähigen Alter ist es laut „Global Entrepreneurship Monitor“ (GEM). Ältere Zahlen gehen sogar von über 10 Prozent aus. Immigranten spielen dabei eine wichtige Rolle: Vor allem Einwanderer der ersten Generation sind bereit, eine eigene Firma zu gründen oder haben dies bereits getan. Besonders junge Einwanderer sind viel öfter als alteingesessene bereit, in die Selbstständigkeit zu gehen. Bei ihren Kindern, also der zweiten Generation, sinkt die Motivation, eine eigene Firma zu gründen, auf das Niveau der alteingesessenen Bevölkerung. Eine gängige Theorie besagt, dass Menschen, die ihr Heimatland verlassen, um nach Luxemburg zu kommen, besonders risikofreudig sind.

Im Klartext: Wer den Stress auf sich nimmt, in ein anderes Land zu ziehen, der schreckt auch nicht vor den Widrigkeiten zurück, die eine Firmengründung mit sich bringen kann.

Auch das GEM hat sich mit der Zufriedenheit der Selbstständigen beschäftigt. Hier allerdings wurde die Frage anders gestellt: Die Befragten sollten sagen, ob sie der Aussage „Ich bin mit meinem Leben zufrieden“ zustimmen. Über alle Kategorien hinweg stimmten rund 75 Prozent der Teilnehmer diese Behauptung zu. Allerdings wird auch hier ersichtlich, dass Selbstständige oder Menschen, die sich selbstständig machen wollen, weniger zufrieden sind.

Die Zahlen lassen jedoch keinen Schluss darüber zu, ob die Selbstständigkeit unzufrieden macht oder ob unzufriedene Menschen öfters dazu neigen, es mit der Selbstständigkeit zu versuchen – oder eine Mischung aus beidem.