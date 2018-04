Bei einem Unfall zwischen Nörtzingen und Kayl ist am Montagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Wagen auf dem CR165 unterwegs, als er in Höhe der Auffahrt auf die A13 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto krachte in die Leitplanke, hob ab und überschlug sich mehrmals. Erst 50 Meter weiter in der Böschung kam der Wagen zum Stehen. Das meldet das “Centre d’intervention Dudelange”.

Die verletzte Person musste mit der Ambulanz ins Escher Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste das Auto mit einer Seilwinde bergen, die Arbeiten dauerten mehr als eine Stunde.