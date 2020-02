Nachdem am Montag bekannt wurde, dass bis kommenden März mehrere Schalter, darunter jener im Bahnhof Ettelbrück, geschlossen werden sollen, übt der Schöffenrat Kritik an dieser Entscheidung.

Die politischen Vertreter der Patton-Stadt bedauern, dass sie im Vorfeld dieser Entscheidung weder konsultiert noch über die bevorstehende Schließung vom zuständigen Ministerium informiert wurden. Der Bahnhof in Ettelbrück sei eine Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr im Norden des Landes und besonders wichtig im Kontext der „Nordstad“, so der Schöffenrat in einem Schreiben. Unter der Schließung des Kartenschalters würde besonders der Kunde leiden.

Die Gemeindeverantwortlichen fordern deshalb das zuständige Ministerium dazu auf, den Kartenschalter auch nach dem 1. März 2020 weiter zu öffnen. An diesem Stichdatum wird der öffentliche Nahverkehr kostenlos. Bis spätestens dahin sollen laut Bahn die Verkaufsstellen in Bettemburg, Petingen, Rodange, Mersch, Ettelbrück, Clerf, Ulflingen und Wasserbillig schließen.

Empfang und Begleitung der Kunden

Besonderes Augenmerk will die CFL stattdessen auf den Empfang und die Begleitung der wachsenden Kundschaft legen. Die Zahl der Kunden hat in den letzten sieben Jahren um 70 Prozent zugenommen, wie der Verkehrsminister erklärte – und die Zahlen steigen weiter.

Im Übrigen wird nicht alles kostenlos sein: So wird die erste Klasse bestehen bleiben. Für sie und für die vielen grenzüberschreitenden Fahrten müssen also auch nach dem 1. März 2020 Tickets gelöst werden.

Die Rolle der Zugbegleiter wird von der Gesellschaft überarbeitet. Diese sollen „Botschafter der CFL“ werden, die Passagiere bereits auf dem Bahnsteig empfangen, Durchsagen machen, Antworten auf die Fragen der Fahrgäste liefern, über Störungen informieren, Zählungen und Umfragen durchführen sowie darauf achten, dass das Material in Ordnung ist – und beispielsweise Toiletten, die einer Reparatur bedürfen, melden.