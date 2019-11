Loschetters Ernennung im September 2017 sorgte bereits für Befremden, da er laut eigener Aussage ein “Freund und Vertrauter” des Premier- und Medienministers Xavier Bettel (DP) ist. Intern wie extern äußerten Journalisten den Verdacht, dass die Regierung mit dieser Personalie die Redaktion beeinflussen könnte. Zur Erinnerung: Auch wenn die öffentliche Hand 100,7 finanziert, ist das Medium kein Propagandasender der Regierung, sondern genießt journalistische Unabhängigkeit.

Der Rücktritt des umstrittenen Vorsitzenden überraschte Anfang der Woche die luxemburgische Medienwelt. (Das Tageblatt berichtete.) Laut reporter.lu hat sich die Kritik intern allerdings bereits auf Marc Gerges verlagert, der im Juli zum Direktor berufen wurde. Nach dem Rücktritt seines Vorgängers Jean-Paul Hoffmann übernahm Nancy Braun, die Koordinatorin von “Esch 2022”, vorübergehend den Posten, während der Verwaltungsrat mithilfe einer “externen Struktur” das Profil des Postens neu definierte und nach passenden Bewerbern Ausschau hielt. Im Auswahlkomitee: Laurent Loschetter. (Das Tageblatt berichtete.)

„Zu politisch“ und „zu kritisch“

Gerges hat sich seit Antritt nicht unbedingt beliebt gemacht. Als “zu politisch” und “zu kritisch” wähnte er laut Angaben von reporter.lu ein Interview der Redaktion mit Mudam-Direktorin Susan Cotter – Attribute, die journalistische Arbeit eigentlich auszeichnen sollten. Und das sei kein Einzelfall: Wiederholt habe er die Redaktion “zu einer weniger kritischen Haltung in ihren Berichten angehalten”. Der Keim des Verdachts, dass Gerges als Erfüllungsgehilfe die Positionen von Loschetter durchboxt, hat bei Teilen der 100,7-Redaktion fruchtbaren Boden gefunden.

30 Mitglieder der Redaktion suchten in einem Brief an den Direktor die Konfrontation und drückten ihre Sorge um die “Werte und Prinzipien” des Radiosenders aus. In dem darauf folgenden Treffen allerdings wies Gerges jede Kritik an seiner Person zurück und behauptete sich auf sein Recht, “seine Meinung zu äußern und die Qualität der journalistischen Arbeit zu bewerten”. Einige Mitglieder der Redaktion widersprachen.

Streitbare Verantwortlichkeit

Auf einen weiteren Brief der Redaktion mit Vorschlägen, die das Verhältnis zwischen Journalisten und Direktion regeln sollen, kündigte Gerges dann “eine Art Verhaltenskodex” an, beharrt jedoch auf seiner Position als “responsable éditorial”, also als Verantwortlicher der Redaktionslinie. Laut der großherzoglichen Regelung vom 19. Juni 1992 ist er jedoch für die Programmplanung und Durchführung der Programme verantwortlich – von inhaltlicher Einflussnahme ist nicht die Rede.

Gerges will die Debatte über die “Unabhängigkeit” hinter sich lassen, denn diese sei nach wie vor gegeben. Stattdessen solle man sich darauf konzentrieren, “das Radio besser zu machen” und neue Zuhörer zu gewinnen. Ohne Zuhörer sei “die Debatte um unsere Unabhängigkeit belanglos”.