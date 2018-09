In Luxemburg-Stadt sollen neue Überwachungskameras installiert werden, aber nicht jeder ist damit einverstanden. Kritiker halten die Kameras für nutzlos.

Wenn es um Videoüberwachung geht, sind die Meinungen gespalten. Die einen sind der Ansicht, dass ein aufrechter und anständiger Bürger nichts zu verbergen hat und deshalb gar kein Problem mit Kameras haben dürfte. Die anderen empfinden Kameras als einen übertriebenen Eingriff in ihre Privatsphäre. Dann gibt es jene, die behaupten, Überwachung verringere die Kriminalität, und jene, die sagen, Überwachung sei wirkungslos. Sie verdränge die Kriminalität nur in Stadtteile, die nicht überwacht werden.

Das Thema wird in Zukunft darüber hinaus an Explosivität gewinnen, da künstliche Intelligenz heute schon, bei fortschrittlichen Kamerasystemen, dazu in der Lage ist, Gesichter in den Kameraaufnahmen zu erkennen und zu identifizieren. Mit Kameraüberwachung beschäftigt sich dieser Tage auch die Politik in Luxemburg. Anlass ist eine geplante Ausweitung der Videoüberwachung in Luxemburg-Stadt. Bei einer Informationsveranstaltung in der Hauptstadt hatte der für die Polizei zuständige Minister Etienne Schneider angegeben, die Kameraüberwachung im Bahnhofsviertel werde ausgedehnt. Die Installation würde bald beginnen.

In einer parlamentarischen Anfrage hat die CSV-Fraktion diese Ankündigung aufgegriffen und wollte wissen, welche Fortschritte dabei erzielt werden. Der Ausbau soll in zwei Phasen geschehen. Noch in diesem Herbst soll die Überwachung auf die rue Glesener und die rue Adolphe Fischer ausgedehnt werden. Hier sei schon die nötige Infrastruktur vorhanden, schreibt Etienne Schneider in seiner Antwort an die CSV-Fraktion.

Diesen Monat sollen Gemeindeverwaltung, Polizei und Straßenbauverwaltung gemeinsam einen Plan ausarbeiten, um auch andere Straßen und Plätze mit Kameras zu versehen. Dabei handelt es sich um die place de Strasbourg, die rue 1900, rue du Commerce, rue du Fort Wedell, rue Wilson und die rue des Etats-Unis. Der Zeitplan für die Montage der Kameras müsse sich an diesen Orten natürlich danach richten, wann hier die nötigen Strom- und Glasfaserleitungen gelegt werden. Weitere Kameras sollen, so der Minister, in Bonneweg und in der Fahrradunterführung unter der Adolphe-Brücke installiert werden.

Grüne sind gegen mehr Überwachung

Die hauptstädtischen Grünen halten das für ein Wahlkampfmanöver. “Obwohl durch die Kameraüberwachung in der Stadt Luxemburg die Kriminalität nicht reduziert wurde, hieß das Comité de prévention communal Ende Juli eine beträchtliche Ausweitung der Kameraüberwachung in den Vierteln Gare und Bonneweg gut”, so die Partei, die zwar in der Regierungkoalition ist, in der Hauptstadt allerdings in der Opposition sitzt. Neben den Orten, die auch der Minister nennt, nennen die Grünen noch die place Léon XIII, rue de Bonnevoie, rue Sigismond, rue des Ardennes, place du Parc in Bonneweg und Royal Hamilius, rue Aldingen, rue de la Poste und die Grand-rue in der Oberstadt.

Die Kameraüberwachung verringere nicht das Problem, sondern verdränge es nur auf andere Stadtviertel – nämlich Wohnviertel –, behaupten die Grünen. Selbst die Polizei sei der Meinung, dass eine Ausweitung lediglich eine Verdrängung der Kriminalität zur Folge habe. Die Grünen stützen sich auf eine Studie*, die auf zahlreiche Probleme mit der Überwachung in Luxemburg hingewiesen hatte. Die Kameraüberwachung führ nicht zu weniger Kriminalität und trage auch nicht dazu bei, dass die Menschen sich sicherer fühlen. Eine sachliche Diskussion müsse sich unbedingt auf ein aktuelles Gutachten stützen, verlangen die Grünen.

Dabei sind Prävention und Überwachung nicht die einzigen Gründe, die genannt werden, um die Ausweitung der Kameraüberwachung zu begründen. Laut Grünen werden “Prävention von Kriminalität und unsozialem Verhalten” sowie “soziale Probleme” genannt. Die Grünen schreiben: “déi gréng Stad Lëtzebuerg sind sich der vielschichtigen und komplexen Probleme (Drogenhandel und -konsum, Prostitution, Betteln, Kriminalität …) sehr bewusst. Den Bürger*innen die Kameraüberwachung allerdings als Lösung zu verkaufen, ist Augenwischerei.” Die Grünen sehen sogar die Freiheitsrechte in Gefahr und fordern “eine konsequente Verbesserung der Sozialarbeit und die Stärkung der sozialen Institutionen sowie eine bessere Zusammenarbeit aller städtischen und nationalen Akteure”.

*Bornewasser, Manfred / Kober, Markus (2011): Gutachten Visupol im Auftrag des Ministers des Inneren und für die Großregion des Großherzogtum Luxemburgs

CV Dazzle

Damit Programme zur Gesichtserkennung nicht funktionieren, hat der in Berlin tätige Künstler Adam Harvey eine Reihe von extravaganten Make-ups und Frisuren entwickelt, die Computer verwirren sollen. Er rät dazu, im Gesicht unnatürliche Kontraste herzustellen und für Asymmetrie zu sorgen, denn die Programme vermessen die Proportionen des Gesichtes. Harvey empfiehlt, die Nasenwurzel zu verstecken, z.B. mit einer Haarsträhne, und eine oder beide Augenregionen teilweise zu verdecken, da diese Bereiche für Computerprogramme ganz besonders interessant seien. Beispiele und Details darüber gibt es auf der Website cvdazzle.com.