Eine Wanderung über den Perler Hammelsberg eröffnet unvergessliche Perspektiven. Vor allem dann, wenn “Kurben Klees” sie macht. Der Schmuggler weiß viel über das “Business”, begehrte Waren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges über die Mosel zu bringen. Gleichzeitig ist es eine Entdeckungsreise in die Geschichte des Dreiländerecks zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland.

Info Die Wanderung über den Hammelsberg in Perl mit Kurben Klees kann über die Tourismusinformation Perl unter der Telefonnummer (0049) 6867 660 oder per E-Mail (info@perl-mosel.de) gebucht werden. Das Angebot gilt nur für Gruppen. Die Wanderung dauert etwa anderthalb Stunden und bleibt auf den Hammelsberg beschränkt.

Es ist der Herbst des Jahres 1951. Eine dunkel gekleidete Gestalt bahnt sich im Novembernebel den Weg über den Perler Hammelsberg gegenüber von Schengen. Weit unten blitzt das Wasser der Mosel ab und an zwischen den Ästen der kahlen Bäume durch. Der Weg ist schmal und kurvenreich, die Gestalt gerät immer wieder aus dem Blickfeld. Das ist Absicht. “Kurben Klees” will nicht gesehen werden. Er ist unterwegs ins französische Contz-les-Bains. Dann wird er den Weg durch die Weinberge nach Schengen nehmen, um einzukaufen.

Kaffee, Nylonstrümpfe, warme Damenmieder oder Zigaretten, alles Luxuswaren, die im Saarland damals – so kurz nach dem Krieg – unerschwinglich oder gar nicht zu haben sind. Um Bauch, Oberschenkel und Wade gebunden schmuggelt er die Waren über den gleichen Weg unverzollt zurück nach Hause. Am Körper werden die Zöllner als Letztes suchen, sollten sie ihn erwischen. “Kurben Klees” kennt sein Metier, er schmuggelt schon lange, daher der Name. Den Spitznamen “Kurben”, angelehnt an das luxemburgische Wort “Kueben” für Krähen, hat er weg, weil er gut darin ist. Helfen wird ihm niemand, wenn er auffliegt. Beliebt sind die Saarländer zu der Zeit nicht.

“Oh Elend”

“Heckenfranzosen” oder “Rucksackdeutsche” waren noch die geringsten Beleidigungen für das Völkchen an der Saar, das mehr als ein Mal zwischen Deutschland und Frankreich hin und her geschoben wird. Wegen der Kohle- und Stahlindustrie ist das Gebiet ein begehrter “Joker”, wenn es um Reparationen geht. Pech für die Bewohner. 1951 gehört es gerade wieder zu Frankreich, dessen Verwaltung dem Neuzugang die Buchstabenkombination “OE” als Kennzeichen zugeteilt hatte. In der Bundesrepublik hieß es deswegen gerne: “Oh Elend, die Saarländer kommen”. Auch “Kurben” hat mit seinen 51 Jahren bereits vier Mal die Nationalität gewechselt und ist auf eine andere Währung umgestiegen.

Einen aber sieht man ...