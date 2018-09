In der kommenden Woche wird Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit in der altrömischen Mythologie, die Waage wieder in die linke Hand nehmen und mit der rechten das Schwert schwingen. Es ist aber nicht so, dass während der Sommerferien die Arbeit im Justizwesen völlig brach lag. Es wurden Urteile gefällt und auch die Substitute der Staatsanwaltschaftmussten für die Polizei rund um die Uhr erreichbar sein. Verbrecher machen bekanntlich keine Ferien. Lediglich die öffentlichen Verhandlungen waren ausgesetzt.

Von Carlo Kass

Ehe wir auf die Funktionen des Luxemburger Justizwesens eingehen, wollen wir noch kurz auf den spannungsgeladenen Übergang vom Naturrecht zum positiven, vom Menschen gesetzten Recht eingehen, der gleichzeitig die Schaffung moderner Staatsformen ermöglichte. Dieses veränderliche Recht gilt für bestimmte Zeiten sowie Orte, und es zu brechen, kann in einem Unrechtsregime ethisch legitim sein, wie der Ausspruch von Nazi-Richter Filbinger verdeutlicht: „Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein!“

Aber zum positiven Rechtsstaat, der in Luxemburg erst seit 1999 ohne Gottesbezug auskommen muss: Nachdem die bei Denkern der Aufklärung als despotische Regierungsform angesehene absolute Monarchie unter der Capet-Dynastie mit „Sonnenkönig“ Louis XIV und seinem berühmt-berüchtigten Spruch „L’Etat, c’est moi“ definitiv unter die Räder der Französischen Revolution gekommen war, musste sich die intellektuelle Elite im Hexagon um Alexis de Tocqueville und Benjamin Constant, um nur diese beiden Demokraten zu nennen, Gedanken machen über eine neue Staatsform, die der Freiheit des aufgeklärten Individuums als Axiom gerecht werden musste.

Es war aber schon Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, der 1748 in seinem zentralen Werk „Vom Geist der Gesetze“ schrieb, wirkliche Freiheit des einzelnen Bürgers könne nur dann gewährleistet werden, wenn die gesetzgebende Legislative, die regierende Exekutive und die rechtsprechende Judikative in einem demokratisch gemäßigten System strikt voneinander getrennt sind, sonst drohe despotische Zwangsherrschaft. Deshalb müsse die Macht des Staates auch durch Gewaltentrennung begrenzt werden.

Nach einigen königlichen und bonapartistischen Rückschlägen bestätigte sich diese Staatsform mit dem schwer umzusetzenden urchristlichen Anspruch von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bis in die heutige Fünfte Republik hinein, deren Justizwesen im Code Napoléon und den jeweiligen Jurisprudenzen wurzelt, die auch in Luxemburg, außer in dem von unseren deutschen Besatzern nach dem Zweiten Weltkrieg übernommenen Steuerrecht, den Ton angeben.

Neben zwei Distrikts- und Friedenstribunalen in Luxemburg und Diekirch gibt es ein drittes Friedensgericht in Esch und seit 1997 auch ein einziges Verwaltungsgericht mit einem für Berufung zuständigen Verwaltungsgerichtshof, das im „Klenge Kueb“ auf dem Kirchberg angesiedelt ist. Hier werden die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem einzelnen Bürger und den Verwaltungen verhandelt, die bis dahin ausschließlich der Streitsachenausschuss des Staatsrates aburteilte.

Verwaltungsgericht

Das Verwaltungsgericht, das in der Regel mit drei kollegial sitzenden Magistraten Recht spricht, besteht aus 13 Mitgliedern in vier Kammern und dem Präsidenten, der als Einzelner („Juge unique“) auch als Eilrichter („Juge des référés“) fungiert. Berufungen werden vom Verwaltungsgerichtshof behandelt, der mit fünf Mitgliedern bestückt ist, die in Dreierkomposition als letzte Instanz gelten, da eine formale Urteilsaufhebung (Kassation) ausgeschlossen ist.

Das Spektrum der Streitsachen am Verwaltungsgericht umfasst das gesamte Interventionsfeld staatlicher und kommunaler Autoritäten mit ihren Bürgern. Als Beispiele für diese Diversität kann man Entscheidungen in Sachen Baugenehmigungen, Flücht lings statut, Denkmalschutz, Disziplinarverfahren, Gemeindewahlen, Referenden und viele andere mehr anführen. Die Richter sind zufrieden, dass bisher alle Fälle in weniger als fünf Monaten abgewickelt wurden. Wie der seit zwei Jahren aufgelegten Broschüre „La justice en chiffres“ (mehr unter: www.justice.lu/fr/publications ) zu entnehmen ist, hatte das Verwaltungsgericht im Jahr seiner Gründung 1997/1998 insgesamt 137 Streitsachen zu verhandeln, von denen 103 abgeurteilt wurden. Mit einem Maximum in den Krisenjahren 2007/2008 von 377 zu 376 Fällen waren es im vergangenen Justizjahr 2016/2017 deren 274 gegen 258, in denen Recht gesprochen wurde.

An den beiden Distriktstribunalen in Luxemburg und Diekirch wurden im vergangenen Justizjahr indes 64.728 Dossiers von den beiden Staatsanwaltschaften zur Anklage gebracht. Das öffentliche Ministerium, auch „Parquet“ genannt, ist die „stehende Magistratur“, weil sie aufrecht und im Interesse der Gesellschaft die Anklage plädiert und dem Gericht den Strafantrag präsentiert. Sie beauftragt auch den Untersuchungsrichter mit den Ermittlungen.

Bei dieser öffentlich und kontradiktorisch verhandelten repressiven Rechtsprechung („juridiction répressive“), bei der es entweder um Delikte („correctionnel“) oder um Verbrechen („criminel“) geht, muss die Staatsanwaltschaft im Vorfeld zur Unterstützung der Polizeikräfte rund um die Uhr sogenannte Dienstsubstitute zur Verfügung stellen. Bei den Zivil- und Wirtschaftsprozessen, die nicht immer repressiv behandelt werden, nimmt die Anklage meist schriftlich Stellung.

Interessant auch die Aufteilung der gesamten Fälle, die mit 54 Prozent mehrheitlich das Gewohnheitsrecht („droit commun“), mit 43 Prozent die Verkehrsordnung und mit 3 Prozent den Jugendschutz betreffen (siehe nebenstehendes Kreisdiagramm). So wurden im letzten Jahr 1.824 Führerscheine vor Ort eingezogen, davon 1.624 wegen Alkohol am Steuer oder Ablehnung einer Atem- oder Blutkontrolle, und 200 wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Insgesamt beschäftigen die Tribunale mit gerichtlicher Zuständigkeit („juridiction judiciaire“) 231 Mitglieder sowohl der sitzenden wie stehenden Magistratur, wovon 143 Frauen und 88 Männer sind. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit („juridiction administrative“) geht es gendergerechter zu: Hier sind neun Richterinnen und neun männliche Magistrate tätig. Daneben beschäftigt die Justiz vom Saaldiener über den Sozialhelfer bis zum Gerichtsschreiber insgesamt 454 Menschen.

Bald Männerquote?

Interessant auch die Entwicklung der Geschlechter im Personalbestand des Luxemburger Justizwesens: Waren es 1969 noch mehr als 90 Prozent Männer, die den Richtertalar überzogen, um Recht zu sprechen, so sind es heute mehr als 60 Prozent Magistratinnen, die Anklage oder Verhandlung führen. Sollte sich dieser Trend ungebrochen fortsetzen, dann müssen sich die Herren der Schöpfung eines Tages um eine Männerquote bemühen.

Friedensgerichte

Die drei Friedensgerichte befinden sich in Luxemburg, Esch/Alzette (Foto) und Diekirch. Sie behandeln meistens als sogenannte Einzelmagistraturen („Juge unique“) zivile und wirtschaftliche Streitsachen bis zu 10.000 Euro.

Dieses Limit soll mit einem

der Abgeordnetenkammer vorliegenden, aber noch nicht abgestimmten Gesetzentwurf in absehbarer Zukunft auf 20.000 Euro erhöht werden, was vor allem die Fälle um Mängel am Bau drastisch erhöhen dürfte.

Ohne Wertlimit sind die Friedensgerichte auch u.a. zuständig in Sachen Mietvertrag, Lohnpfändung, Landvermessung, Wegerecht und Überverschuldung. Den Rechtsstreit um Unterhaltszahlungen außerhalb einer Scheidungsprozedur soll demnächst der sicher nicht unterbeschäftigte „Juge aux affaires familiales“ (JAF) schlichten. Die Friedensgerichte sind in letzter Instanz bis zu einem Streitwert von 2.000 Euro kompetent, alles Weitere regeln die zuständigen Amtsgerichte („Tribunaux d’arrondissement“).

Vor allem sind es die Zahlungsaufträge, also die „Ordonnances de paiement“ (OPA), von denen in Esch/Alzette im Jahr 2017 32.781, in Luxemburg 27.753 und in Diekirch 15.023 eingegangen sind, welche die Justizkanäle verstopfen. Diese vom Richter lediglich aufgrund der vorgelegten Belege unterschriebenen Zahlungsaufträge sind bei privaten wie professionellen Gläubigern beliebt, um säumige Schuldner zu beeindrucken, die natürlich all ihre Rechte auf Berufung mit kontradiktorischer Verhandlung behalten.

Moderne Eidesformel

Mit erhobener Rechten und der Formel „Ich schwöre, die ganze Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit“ werden die Zeugen vor Luxemburger Gerichten an ihre bürgerliche Rechtschaffenheit erinnert. Kurioserweise dürfen Opfer, deren Anwalt Einsicht in die Akten hat, nicht unter Eid aussagen, es sei denn, sie deklarieren sich erst nach ihrer Zeugenaussage als Nebenkläger.

Vor dem Gesetz vom 17. Juni 1987, in dem das Schwurgericht („Cour d’assises“) und viele andere Anachronismen abgeschafft wurden, hing noch Christus am Kreuz hinter dem Richtergremium und die Formel war mit dem Zusatz „So wahr mir Gott helfe“ versehen. Und logischerweise wurden die Anwälte der 68er-Generation noch auf einen von Gottes Gnaden eingesetzten Landesfürsten eingeschworen.

Gewaltenhierarchie

Die von den Bürgerinnen und Bürgern Luxemburgs, die als Nation den Souverän stellen, mit bestem Wissen und Gewissen einzeln (!) in das Parlament auf Krautmarkt entsandten Volksvertreter mit ihrem Vorsitzenden als Erster Bürger bilden als Gesetzgeber (Legislative) die höchste Gewalt im Staat.

Darauf folgt die innerhalb von Parteien und Fraktionen bestimmte Regierung, welche die Gesetze auszuführen hat. Chef dieser Exekutive ist der oberste Diener des Landes, der Großherzog, der, wie in einer konstitutionellen Monarchie üblich, vom Staatsminister sekundiert wird. Die dritte hier beschriebene Macht ist die Judikative. Der Begriff sollte nicht verwechselt werden mit Gerichtsbarkeit oder Justiz, die staatsrechtlich auch der vollziehenden Gewalt innerhalb der Exekutive zufallen. Die Judikatur ist die vom Gesetzgeber vorgesehene letztverbindliche Rechtsprechung durch unabhängige Gerichte. In der öffentlichen Wahrnehmung wird die un abhängige Presse oft als derart bedeutend eingeschätzt, dass ihr die Funktion einer vierten Gewalt im Staat beigemessen wird. Als fünfte Gewalt werden heute sogar Lobbyisten und Blogger bezeichnet. Dem ist staatstheoretisch und rechtlich aber nicht allzu viel Bedeutung zuzumessen. ck