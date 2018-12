Noch vor der Abstimmung über den Koalitionsvertrag schmeißt der gesamte Vorstand der Jungsozialisten im Ostbezirk hin. Der Grund: Die Parteispitze verstelle Tess Burton den Weg.

Die Regierung steht noch nicht, da gibt es schon die ersten Rücktritte. Der Vorstand der LSAP-Jugendorganisation „Jonk Sozialisten” im Bezirk Osten hat geschlossen hingeschmissen. Das erklären die „JS Osten” auf Facebook. Als Grund führen die Jungsozialisten die fehlende Berücksichtigung ihrer Kandidaten bei der Vergabe von Ministerposten in der aktuellen Regierung an. „Nicolas Schmit hat den Weg für die Erneuerung im Bezirk Osten freigemacht“, schreiben die Vorstandsmitglieder. Es sei mehr als selbstverständlich, dass es an Tess Burton (33) sei, in die Regierung zu wechseln – und an Ben Scheuer (38) in die Chamber.

Stattdessen soll nun Paulette Lenert Ministerin für Internationale Kooperation und Verbraucherschutz in der neuen Regierung werden. Lenert war bis jetzt hochrangige Beamtin im Ministerium des Öffentlichen Dienstes und Direktorin der Staatsschule INAP. Außerdem sitzt sie im Aufsichtsrat des Stromanbieters Creos. Sie ist wesentlich älter als Burton und war zudem nicht bei den Chamberwahlen als Kandidatin angetreten.

Geschlossen zurücktreten

Ben Streff, Präsident der Jusos im Ostbezirk, bezeichnet es als kollektive Aktion der Jungsozialisten. Seit der Name Paulette Lenert kursiert, habe man sich intern beraten, wie man reagieren will. Und eigentlich sollten die Dinge auch intern geklärt werden, aber nachdem sich die Personalie Lenert konkretisiert hatte, sahen die Jusos keine andere Möglichkeit: Geschlossen zurücktreten und an die Öffentlichkeit gehen – ein Zeichen setzen.

Er wolle dabei nicht falsch verstanden werden: Paulette Lenert sei eine Person mit hoher fachlicher Kompetenz. Allerdings sei das nicht der Punkt: Es gehe vielmehr um demokratische Erneuerung und politische Glaubwürdigkeit. Und eine Person, so qualifiziert sie auch sein mag, jenseits einer politischen Wahl zu einem Regierungsmitglied zu machen, sei ein schlechter Neuanfang für eine sozialdemokratische Partei.

„Es ist das falsche Zeichen“, so Streff. Zudem zeigt er sich nicht einverstanden damit, wie mit der Person Tess Burton umgegangen wird. Hohe Politiker der LSAP haben laut Streff „Druck auf sie ausgeübt“, damit sie von einem etwaigen Anspruch auf ein Ministeramt absieht. Wen Streff meint, will er nicht sagen.

Umstrittene Aktion



Burton selbst will nicht kommentieren, ob Druck auf sie ausgeübt wurde. Nur so viel: „Ich stehe aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr für diese Regierung zur Verfügung.“ Sie habe sich die Frage einer Regierungsbeteiligung durchaus gestellt und auch vorstellen können, Ministerin zu werden. Wie es nun dazu kam, dass Lenert, die bereits 2016 beim möglichen Regierungsumbau um Nicolas Schmit im Gespräch war, ihr vorgezogen wurde, will sie unkommentiert lassen. Mit Paulette Lenert habe sie bis heute nicht gesprochen.

Burton, Vizepräsidentin der Jusos im Ostbezirk, betont jedoch, dass sie mit der Rücktrittsaktion nichts zu tun habe: „Die Initiative ging nicht von mir aus und ich habe mich in der Angelegenheit die ganze Zeit enthalten“, so die 33-Jährige. Allerdings stehe sie hinter dem ausgehandelten Koalitionsvertrag und werde auch morgen auf dem LSAP-Kongress in Strassen dafür stimmen. Ob sie auch hinter den Personalentscheidungen steht, will sie unkommentiert lassen.

Laut Streff genieße die Rücktrittsaktion auch beim Nationalkongress der Jusos vollstes Verständnis. Jedoch ist er etwas überrascht darüber, dass bis jetzt lediglich Etienne Schneider aus der Führungsriege der LSAP das Gespräch mit den Jusos gesucht hat. Weder von Parteipräsident Claude Haagen noch von Generalsekretär Yves Cruchten habe er etwas gehört. „Schade“, so Streff.

Dabei trifft die Aktion der Jusos nicht nur auf Gegenliebe. Laut Tageblatt-Informationen steht nicht der gesamte Ostbezirk hinter dem Rücktritt – manche zeigen sich gar verärgert über den Juso-Alleingang. Die Personalie Paulette Lenert wird dabei durchaus begrüßt, da es sich um eine kompetente Politikerin handele. Burton hingegen gilt in der Partei als umstritten – zwar verfügt sie mit 33 Jahren bereits über Parlamentserfahrung, doch manche LSAP-Politiker trauen ihr einen Regierungsposten nicht zu. Von anderen wird wiederum das vordemokratische Prozedere um Lenert beanstandet.

Fest steht: Beim Kongress morgen Abend werden die Sozialisten genügend Gesprächsbedarf haben.

* In einer ersten Version des Artikels stand, dass Jean Asselborn die Rücktrittsaktion der Jungsozialisten im Ostbezirk via Facebook unterstützen würde. Asselborn teilt jedoch mit, dass er nicht hinter dem Anliegen der Jusos steht. Im Gegenteil: Er distanziert sich davon. Er könne sich dabei nicht erklären, wie die Unterstützung über sein Facebookprofil zustande kam.