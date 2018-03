Einige Tische blieben leer als sich die jungen Sozialisten am Samstagnachmittag im Centre Hilt in Düdelingen zum Nationalkongess trafen. Knapp 50 Menschen hatten sich zusammengefunden, 38 Delegierte waren gekommen. Dazu kamen auch die “Alten” der LSAP: Claude Hagen, Etienne Schneider, Francine Closener – alle im ungewohnten “Casual Look”.

Der President der Jusos, Jimmy Skenderovic, sprach von den vielen Reformen die in den vergangenen Jahren mit den Sozialdemokraten an der Spitze gemacht wurden. Trennung von Kirche und Staat, Reformen im Gesundheitswesen, die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Wirtschaft wurde breiter aufgestellt und der öffentliche Sektor modernisiert.

Trotzdem habe man bei den Gemeindewahlen nicht genug Anerkennung dafür erhalten. Man könne dem Wähler jedoch nicht die Schuld daran geben. Man müsse sich selbst in Frage stellen.

“Die Menschen zählen auf die Sozialisten”

Die Menschen – insbesondere die jungen Menschen – würden sich darüber Gedanken machen, ob sie eine Arbeit finden und wie sie sich das Wohnen in Luxemburg in Zukunft leisten können. In Luxemburg würden 16,5 Prozent der Menschen Gefahr laufen, sich ihr Leben nicht mehr leisten zu können. Die Menschen würden auf die Sozialisten zählen.

Skenderovic nahm auch die Luxemburger Sparkasse, die BCEE, in die Pflicht. Immerhin eine Bank, die zu 100 Prozent dem Staat gehöre. Anstatt den Menschen unter die Arme zu greifen, würde die Bank sogar noch mit Schaltergebühren die Menschen von den Filialen fern halten.

Der JSL-Präsident freute sich über die Zuschreibung aus den Medien, die Jugendsektion der LSAP sei ein Think Tank. In diesem Sinne rief er seine Kollegen dazu auf, Ideen zu entwickeln, wie die Situation am Wohnungsmarkt gelöst werden kann. Man müsse auch über eine Robotersteuer und eine Reduktion der Arbeitszeiten diskutieren.

Zukunftsministerium soll neue Wege aufzeigen

Die Jusos fordern außerdem die Schaffung eines Zukunftsministerium. Ein Ministerium mit einer ganzheitlichen Sicht, das neue Wege aufzeigen soll.

Skenderovic macht sich Sorgen um das Verhältnis von Russland und der EU, die Nato mobilisiere Truppen entlang der russischen Grenze. Er verweist auf den Irakkrieg, in dem die USA und Großbritannien mithilfe falscher “Beweise” Aliierte fanden. Auf beiden Seiten, sowohl in den USA wie auch in Russland würden “gefährliche Narren” Entscheidungen treffen.

Konkret fordern die Jusos in ihrer Leitlinie für die Wahlen, dass das Armutsrisiko binnen einer Legislaturperiode von 16 Prozent auf zehn Prozent gesenkt wird. Zudem fordern sie eine Erhöhung des Mindestlohnes.

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen neben der bereits erwähnten Robotersteuer und der Senkung der Arbeitszeit, auch Heimarbeit und das bedingungslose Grundeinkommen im Programm.

Canos will Forderung nach Grundeinkommen streichen

Olivier Cano sorgt für einige Diskussionen, als er sich dafür Aussprach, das bedingungslose Grundeinkommen aus dem Programm zu streichen. Es sei die “asozialste Maßnahme” die man ergreifen könne. Den Menschen Geld zu geben und dann zu sagen “gitt enz” sei asozial. Auch Menschen mit hohem Einkommen bedingungslos Geld zu geben, leuchte ihm nicht ein.

Er fordert hingegen ein besseres “Regis”. Es gebe viele Wege gezielt etwas zu unternehmen ohne “mit der Gießkanne” vorzugehen. Cano konnte sich jedoch mit seiner Forderung, diesen Punkt zu streichen, jedoch in einer Abstimmung nicht durchsetzen.

Die Jusos fordern (natürlich) auch eine nachhaltige und langfristig lebensfähige Wirtschaft. Dazu verlangen sie den Ausbau des “PIB du bien etre” (ein Wohlstandsindikator, der nicht nur den monetären Reichtum misst) und ein Label für ungesunde Lebensmittel – und nicht nur für gute Produkte wie Biolebensmittel.

Internationale Probleme sollen auf diplomatischem Weg gelöst werden

“Rhetorisch” (das gibt der neue Generalsekretär George Sold zu) ist die Forderung, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Unterstützung der Freiwilligenämter und besserer Verbraucherschutz dabei sind nur einige Punkte. Bildung sieht Sold als den Schlüsse für viele Probleme.

In der Außenpolitik fordern die Jusos Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. Russische Diplomaten wegen einem Mordanschlag wie er oft in der Welt passiere auszuweisen, sei nicht die Lösung.

Skenderovic wurde als Präsident bestätigt. Er war der einzige Kandidat. Das Amt des Generalsekretärs bekleidet in Zukunft George Sold. Auch er war einziger Kandidat.

Für das Nationalbüro kandidierten 26 Menschen. Die Jusos hatten die Anzahl auf 17 begrenzt. Präsident Skenderovic betonte allerdings, dass niemand von Diskussionen ausgeschlossen werde. Sieben Kandidaten waren allerdings nicht einmal zur Wahl erschienen (und wurden nicht gewählt).

Das Verhältnis zwischen Jusos und LSAP sei anders als das anderer Parteien. Die Jusos machten es der Mutterpartei manchmal schwer. Allerdings sei die Partei nie von oben herab und respektiere die jungen Kameraden und Kameradinnen, sagte der scheidende Generalsekretär Fabio Spirinelli.

Parteipräsident Claude Hagen, sprach von guten Beziehungen zwischen LSAP und JSL. “Datt dir dei Aal weider dreckt, daat soll sou sinn”. Von den progressiven Ideen der Jusos hätte auch die LSAP etwas. Die Denkanstöße der Jusos würden “auf die eine oder andere Weise” in das Wahlprogramm der LSAP einfließen.