Um neuen Sanktionen zu entgehen, kommt die EU den USA weit entgegen. Energiekonzerne werden hofiert, Umweltschützer sind empört.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich die Chefs von ExxonMobil, BP oder Total in Brüssel treffen. Noch ungewöhnlicher ist es aber, was die Konzernmanager am Donnerstag beim ersten “Business to Business Energy Forum” vereinbart haben: Die EU soll den Import von amerikanischem Flüssiggas massiv ausweiten – und dafür auch den Bau spezieller Terminals in deutschen Seehäfen fördern.

Import nach Europa ausweiten

Die Konferenz in der EU-Kommission ging auf ein Krisentreffen von Behördenchef Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump im Juli 2018 zurück. Trump hatte den Europäern mit weiteren Strafzöllen, etwa auf deutsche Autos, gedroht. Daraufhin willigte Juncker ein, den europäischen Markt nicht nur für amerikanische Sojabohnen, sondern auch für Flüssiggas made in USA zu öffnen.

Die ersten Ergebnisse sind beeindruckend. Die Importe nach Europa seien seit Juli 2018 um 272 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr gestiegen, teilte die EU-Kommission mit. Die Summe für neun Monate lag demnach bei 10,4 Milliarden Kubikmetern. Gemessen am gesamten Gasverbrauch von mehr als 400 Milliarden Kubikmetern pro Jahr fällt der US-Anteil allerdings kaum ins Gewicht.

Aus den USA kommen bisher auch nur 13,4 Prozent des in die EU importierten Flüssiggases. Doch das soll sich nun ändern. Im Beisein von US-Energieminister Rick Perry und EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete diskutierten die Konzernmanager in Brüssel über Möglichkeiten, den Import nach Europa noch mehr auszuweiten. Der Spanier Canete versprach, alles zu tun, um den US-Herstellern zu helfen, “sofern die Preise wettbewerbsfähig sind”.

Abhängigkeit von Russland oder den USA

US-Energieminister Perry zeigte sich “ermutigt” – und betonte die politische Bedeutung des Deals. Die Versorgung mit US-Gas sei verlässlicher als etwa mit russischem Gas, behauptete er. Damit verbunden war die mittlerweile schon übliche Spitze gegen die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2. Diese mache Europa noch abhängiger von russischem Gas und erlaube Moskau, Druck auf europäische Staaten auszuüben, so Perry.

Diese Ansicht wird auch von vielen Europaabgeordneten geteilt. Vor allem Konservative und Grüne machen gegen Nord Stream Front. Allerdings gibt es in Europa auch große Bedenken gegen das Flüssiggas aus den USA. Denn zum einen ist es deutlich teurer als Naturgas von Gazprom. Zum anderen bestehen Zweifel an der sogenannten Fracking-Methode, mit der das Gas in den USA gewonnen wird.

Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus tieferen Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt birgt. Für den Import von Fracking-Gas nach Europa ist zudem noch eine Verflüssigung des Gases notwendig. All dies sei klimaschädlich, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

“Während die EU mit ihrer Klimastrategie nicht voran kommt, spricht sie im Hinterzimmer mit Lobbyisten über neue fossile Importe”, sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH. “Dieses Erdgas ist klimaschädlicher und teurer als konventionell gefördertes, per Pipeline transportiertes Gas”, meint auch Klaus Ernst, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken. Umstritten ist auch der Ausbau der für den Import nötigen LTG-Terminals in deutschen Seehäfen. Die deutsche Regierung plant bereits die nötigen Anlagen. Eine wird voraussichtlich in Brunsbüttel an der Elbe errichtet werden, die zweite könnte in Stade entstehen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich persönlich für den Ausbau starkgemacht – nicht zuletzt, um US-Strafzölle auf deutsche Autoexporte zu verhindern. Gleichzeitig hält Merkel trotz aller Kritik an Nord Stream II fest.

Von unserem Korrespondenten Eric Bonse, Brüssel