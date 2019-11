Für den 19. November war bisher der Auftakt eines von vielen mit Spannung erwarteten Geheimdienst-Prozesses vorgesehen: Drei ehemalige Geheimdienstler, darunter der frühere Leiter des Luxemburger Nachrichtendienstes SREL, sollten auf die Anklagebank. Die gesundheitlichen Probleme von Jean-Claude Juncker bringen den Zeitplan aber durcheinander.

Von Marco Goetz und Frank Göbel

Der noch amtierende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist beim SREL-Prozess in Luxemburg als wichtiger Zeuge geladen. Der ehemalige Premierminister muss sich aber, wie am Samstag (31.10.) bekannt wurde, am 11. November einer wichtigen Operation unterziehen.

Die Nachrichtenagentur AFP meldet unter Berufung auf justiznahe Kreise, dass die Verschiebung des Prozesses bereits im Gange sei. Die Verhandlung sollte sich ab 19. November und bis zum 6. Dezember über elf Verhandlungstage erstrecken. „Die Staatsanwaltschaft ist dabei, die verschiedenen Parteien zu kontaktieren, um eine Verschiebung des Prozesses vorzuschlagen, und hofft, dass er dennoch in diesem Jahr beginnen kann“, zitiert die AFP eine Gerichtsquelle.

Ehemalige SREL-Agenten vor Gericht

Den drei ehemaligen Agenten werden Verstöße gegen den Schutz der Privatsphäre sowie gegen den Datenschutz vorgeworfen: Konkret geht es um eine 48-Stunden-Abhöroperation gegen den Wanzenspezialisten Loris Mariotto. Die soll ohne richterlichen Beschluss erfolgt sein. Von Juncker gab es damals lediglich eine mündliche Order an die Geheimdienstdirektion. Hintergrund der Abhöraktion war eine verschlüsselte und bis heute nicht entschlüsselte Daten-CD mit möglicherweise brisantem Inhalt: Der Datenträger mit dem Namen „Frisbee“ soll die Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen dem damaligen Premierminister Juncker und Großherzog Henri enthalten. Thema soll angeblich die „Bommeleeër“-Affäre sein. Wie Mariotto an diese Informationen kam, bleibt bis heute ein Geheimnis.

Ebenfalls zurückbehalten wurde das mit einer präparierten Uhr aufgezeichnete Gespräch zwischen dem damaligen SREL-Direktor Marco Mille und Jean-Claude Juncker. Die Aufnahme wurde auf einer CD gespeichert und gelangte schließlich über unbekannte Wege gleich in mehreren Kopien an die Öffentlichkeit. Von Diebstahl durch einen Beamten ist die Rede. Diese Affäre ist allerdings mittlerweile verjährt.

Der Fall löste 2013 vorgezogene Wahlen in Luxemburg aus und führte zum Machtverlust der CSV. Der ehemalige Premierminister wurde ein Jahr später zum Präsidenten der Europäischen Kommission gewählt.

Der Prozess war ursprünglich bereits für November 2017 geplant, wurde aber wegen der Nichtverfügbarkeit von Juncker aufgrund seiner neuen Position verschoben. Der jetzt wieder hinfällige neue Termin wurde so gewählt, dass Juncker sein Amt als EU-Kommissionspräsident gerade beendet hätte. red/AFP