EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU zwischen Winter- und Sommerzeit kippen. Das hat er heute morgen in einem Interview mit dem ZDF angekündigt.

Bei einer europaweiten Online-Befragung zur Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit hatten mehr als vier Millionen Bürger mitgemacht. Eine überwältigende Mehrheit war dafür, die Uhren nicht mehr umzustellen.

Er werde “in der Kommission dafür werben, dass man, wenn man die Bürger fragt, auch dass tut, was die Bürger zum Ausdruck bringen”, sagte er im Morgenmagazin des deutschen Senders.

Dass das Parlament und die Staaten entsprechend nachziehen, davon geht Juncker aus: “Es bewegt sich ohnehin seit Jahren in diese Richtung.” Alles andere “ergäbe auch gar keinen Sinn.” Der Luxemburger ist jedenfalls überzeugt: “Das wird so kommen!”

Die Online-Befragung war in Deutschland auf besonderes Interesse gestoßen. Von den 4,6 Millionen Teilnehmern kamen rund drei Millionen aus der Bundesrepublik. Den Auftrag zur Prüfung der Sommerzeit hatte das Europaparlament im Frühjahr erteilt.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten.

Mit Material der dpa.