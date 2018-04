Ein 16-Jähriger, der am Montag leblos aus der Saar in Saarbrücken geborgen wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Nach ersten Erkenntnissen starb er, weil er zu lange keine Luft bekam, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Er soll sich zwischen 15 und 30 Minuten im Fluss befunden haben, bevor Rettungstaucher ihn fanden. Untersucht werde aber auch ein Streit zwischen zwei Gruppen im Vorfeld, sagte der Sprecher. Unklar war zunächst, ob der Junge in den Fluss gefallen oder hineingestoßen oder -geworfen worden war. Offen blieb zunächst auch, ob der Jugendliche schon im Streit Verletzungen erlitten hatte. Die Beteiligten des Streits sind nach Polizeiangaben identifiziert. Es gebe keine Fahndung nach einer Person.