Lust auf ein Treffen mit Johnny Depp? Für schlappe 1.717,02 Euro könnte Ihr Traum am 8. September in Erfüllung gehen.

Sie wollten schon immer einmal den Musiker Joe Perry (Aerosmith), Rock-Urgestein Alice Cooper und Hollywood-Star Johnny Depp treffen? Für 1.717,02 Euro bietet sich dafür jetzt eine Gelegenheit. Zu diesem Preis kann man derzeit nämlich das “Hollywood Vampires Ultimate Meet & Greet Package” buchen. Dafür ist man am Tag des Konzerts der amerikanischen Rock-Supergroup “Hollywood Vampires” am 8. September in der Rockhal eine Art Ehrengast.

Im “Ultimate Meet & Greet Package” enthalten sind ein Foto mit den “Hollywood-Vampiren”, das “Meet & Greet” mit den Stars und ein “Autographed Hollywood Vampires 8×10 Exclusive Hollywood Vampires VIP Merchandise Item Commemorative Hollywood Vampire’s Meet & Greet Laminate”.

Es gibt allerdings keine persönlichen Autogramme – und Fotos werden nur von einem Mitarbeiter des Teams gemacht. Im Klartext: Jeder erhält dasselbe laminierte Autogramm und ein Foto mit den Stars.

Im Preis für das “Meet & Greet” ist auch ein Ticket für das eigentliche Konzert enthalten. Aber keines für den “Golden Circle”, einem Spezialplatz direkt vor der Bühne. Wem 1.7117 Euro für ein Foto mit den Stars zu teuer sind, kann sich aufs Merchandising beschränken. Der Preis nur für das ” Hollywood Vampires VIP Merchandise Package” liegt (inklusive Konzertkarte) bei lediglich 315,56 Euro.

Der Verkauf der “Meet & Greet”-Pakete startete am Dienstag, während der Vorverkauf für die normalen Tickets am Freitag beginnt. Die kosten übrigens 70,30 Euro.