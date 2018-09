60 Millionen Euro gezahlte Steuern waren sein Hauptargument für die Niederlassung des griechischen Joghurtherstellers Fage. Nun hat Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) zugegeben, dass seine Zahl falsch war.

Wirtschaftsminister und LSAP-Spitzenkandidat Etienne Schneider hat in einem Gespräch mit dem Online-Magazin Reporter zugegeben, dass er in den letzten Wochen immer wieder eine falsche Zahl nannte. Die 60 Millionen Euro an Steuereinnahmen, die der griechische Joghurthersteller Fage in den letzten beiden Jahren gezahlt haben soll, “ohne hier einen Becher zu produzieren”, waren sein wichtigstes Argument, um die Niederlassung einer Produktionsfabrik in Bettemburg zu befürworten.

Kürzlich hatte das Online-Magazin allerdings in einer Recherche aufgezeigt, dass die Zahl nicht stimmt. Fage hat laut Rechnungen von Reporter lediglich 450.000 Euro an Steuern gezahlt. Schneider meinte im Gespräch mit dem Magazin, dass ein Mitarbeiter ihm die Zahl genannt und er sie nicht kontrolliert habe. Er hätte die Zahl nicht genutzt, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, dass sie richtig gewesen sei.

Diskussionsstoff im Wahlkampf

Der Joghurthersteller Fage sorgt für Spannung in der Regierung und Diskussionsstoff im Wahlkampf. Im Jahr 2012 verlegte die griechische Firma unter Protest in ihrem Heimatland ihren Sitz nach Luxemburg. Nun will sie auch hier produzieren und in Bettemburg eine Fabrik bauen. Doch nicht alle sind einverstanden: Die Umweltministerin Carole Dieschbourg (déi gréng) kritisierte das Projekt scharf. Auch der Bettemburger Bürgermeister Laurent Zeimet (CSV) zeigte sich alles andere als begeistert.

Das Argument der Gegner: Die Industrie passe wegen ihrer nicht besonders umweltfreundlichen Produktionsweise nicht in die Richtung, in die sich Luxemburg entwickeln wolle. Die Befürworter meinen jedoch, dass die Fabrik viele Jobs schaffen und die lokale Wirtschaft ankurbeln wird. Ob die Fabrik überhaupt entstehen wird, ist im Moment unklar. Fage hat das Grundstück in Bettemburg zwar schon vor zwei Jahren gekauft, das Unternehmen muss allerdings noch viele Umweltfragen klären, bevor es bauen kann.