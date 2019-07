Die Escher Jeunesse hat tapfere Gegenwehr gegen den portugiesischen Spitzenverein Vitória Guimarães geleistet, musste sich aber im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League knapp mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor fiel in der 94. Minute.

Als die Partie vom schwedischen Schiedsrichter Pandzic angepfiffen wurde, herrschten im Stade Josy Barthel noch 36 Grad. Die 3.617 Zuschauer sahen das erwartete Szenario. Jeunesse lief mit einer Fünferkette auf und versuchte mit Mann und Maus zu verteidigen.

Acht Minuten nach Wiederanpfiff kratzte Todorovic einen Schuss von João Carlos von der Linie. Die erste Escher Chance hatte Verteidiger Meddour mit einem Kopfball (59.).

Guimarães erhöhte danach den Druck und hatte zwei gute Chancen durch Amoah (60.) und Rodrigues (66.). Der Jeunesse-Beton hielt jedoch weiterhin. Die Escher agierten extrem diszipliniert und ließen dem Gegner im Strafraum überhaupt keinen Platz zur Entfaltung.

Die Hereinnahme von Neuzugang Arslan brachte frischen Offensiv-Wind ins Jeunesse-Spiel. In der 83. Minute bediente der Mittelfeldspieler Makota, dessen Schuss nur knapp über das Tor von Vitória-Keeper Silva flog.

Die “Bianconeri” blieben konzentriert bis zum Schluss und hatten ein Unentschieden fast in der Tasche. In der 94. Minute verwertete Amoah jedoch eine Flanke und riss die Jeunesse aus all ihren Träumen.

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Guimarães statt (21.00 Uhr MESZ). Bei einer Qualifikation für die dritte Europa-League-Runde würde die Jeunesse auf den Sieger des Duells zwischen FK Ventspils (Lettland) und Gzira United (Malta) treffen.