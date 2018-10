1 Der Start

Seit August purzeln die Rekorde. Jeunesse legte einen Saisonstart hin wie schon lange nicht mehr. 16 Punkte aus sechs Spielen bedeuten – trotz einer Partie weniger – den Spitzenplatz in der BGL Ligue. Besser noch: Seit Sommer 1996 ist der Rekordmeister nicht mehr so gut in die Saison gestartet. Damals wurde die Jeunesse übrigens Meister. Zusätzlicher Elan wurde der Mannschaft durch den 2:1-Derbysieg gegen Fola verliehen. Eine fast sechsjährige Serie und elf Spiele ohne Erfolg gegen den Erzrivalen wurden durchbrochen und sorgten für eine Erlösung.