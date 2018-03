Je schneller der Rettungsdienst kontaktiert wird, desto besser. Das eCall-System macht genau das. Es nimmt nach einem Unfall automatisch Kontakt mit dem Notrufdienst (112) auf. Ab Freitag wird es für neu angemeldete Autos in der EU Pflicht.

Nach einem Unfall zählt jede Minute. Um kostbare Zeit zu sparen, stellt das eCall-System in einem solchen Fall eine automatische und unmittelbare Verbindung zum Rettungsdienst her. Gleichzeitig überträgt es wichtige Daten wie Standort, Modell und Namen des Wagenbesitzers. Die Zeit, bis der Rettungsdienst kontaktiert und über den Standort informiert wird, soll dadurch wesentlich verkürzt werden.

Am Freitag wird die Initiative der Europäischen Kommission in Kraft treten. Sie betrifft ausschließlich neue Autos, die zu dem Zeitpunkt noch nicht angemeldet sind. Heutzutage besitzen alle neuen Fahrzeuge Sensoren, die einen starken Aufprall erkennen können. Damit das eCall-System funktionieren kann, muss zusätzlich ein GPS-Ortungsgerät in die neuen Wagen eingebaut werden.

Aufprall-Sensoren

Nehmen die Sensoren einen starken Aufprall wahr, dann wird unmittelbar der Notdienst kontaktiert. Zusätzlich zur automatischen Funktion gibt es auch einen e- und einen bCall-Knopf. Diese können manuell für alle Arten von Notfällen – wie für zum Beispiel eine Panne – benutzt werden. In vielen Fällen haben Verkehrsopfer jedoch das Bewusstsein verloren und sind somit handlungsunfähig.

Die Europäische Kommission schätzt, dass die Antwortzeit mit dem neuen System um 50% auf dem Land bzw. um 40% in den Städten reduziert wird. Dadurch soll die Zahl der Verkehrstoten um vier bis acht Prozent sinken.

Im April 2015 hat das Europäische Parlament der Umsetzung der europaweiten eCall-Regulation zugestimmt. Ähnliche Systeme gibt es bereits, doch diese sind viel aufwendiger und nicht so effizient.

Rowan Assel