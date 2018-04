Von Dhiraj Sabharwal, Robert Schneider, Nico Wildschutz, Anne Schaaf

Kurz vor dem 1. Mai geht es noch mal ans Eingemachte: Premier Xavier Bettel (DP) legt am Dienstag Überlegungen zur Lage des Landes dar – eigene und jene der Regierung. Eine Übung, die in früheren Jahren oft und fälschlicherweise mit dem Begriff der Nation vermischt wurde. Was Bettel ab 14.30 Uhr verkündet, bleibt spannend. Zumal es die letzte Erklärung dieser Art vor den Parlamentswahlen im Oktober sein wird und Überraschungen nicht auszuschließen sind. Zu sehr sollte sich der politisch interessierte Beobachter jedoch nicht freuen: Bettel mag noch dieses und jenes versprechen – am Ende geht es vor allem um Wahlkampf.

Man erinnere sich: Im Vorjahr musste die staatsministerliche Rede aufgrund einer Audiopanne im Parlament nach kurzer Zeit abgebrochen und auf den nachfolgenden Tag verschoben werden. Dies führte zur außerordentlichen Situation, dass die Rede – die bereits an die Presse verteilt worden war – an die Öffentlichkeit gelangte, ehe sie dann von Xavier Bettel erst gehalten wurde.

Klappt dieses Jahr alles, werden Finanzminister Pierre Gramegna (DP) und Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) am Mittwoch das nationale Stabilitäts- und Wachstumsprogramm der Regierung im Rahmen des sog. „europäischen Semesters“ präsentieren. Anschließend haben die Parlamentarier Gelegenheit, auf die Vorträge zu reagieren. Auf den folgenden Seiten gehen wir auf eine Vielzahl von Problemfeldern ein.

...