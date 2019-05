Seit jeher herrscht zwischen Jägern und grünen Politikern ideologische Dissonanz, die in der Vergangenheit immer wieder zum Schlagabtausch zwischen den beiden Parteien führte. Auf der Generalversammlung des Luxemburger Jagdverbandes FSHCL am Sonntag ließ der auf beiden Seiten geäußerte Wunsch nach gegenseitigem Respekt und friedlicher Zusammenarbeit zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer aufleuchten, dass man nun endlich das Kriegsbeil begraben und an einem Strang ziehen wolle. Am Ende war die Ernsthaftigkeit dieser Formulierungen jedoch fragwürdig.

Von unserem Korrespondenten Steve Peffer

„Die Dame hat keinen Respekt. Luxemburg hat bessere Politiker verdient“, so kommentierte FSHCL-Präsident Georges Jacobs die Ansprache der Umweltministerin Carole Dieschbourg zum Abschluss des Nationalkongresses des Hubertusverbands in Ettelbrück. Hintergrund dieser Bemerkung war die kurzfristige Entlassung Jacobs’ als Kursleiter der Jagdscheinanwärter.

Systematische Diskriminierung

Ohne Erklärung seitens der Ministerin wurde ihm im Dezember letzten Jahres, nur wenige Tage vor Kursbeginn, per Post mitgeteilt, dass ihm das Lehramt entzogen und auf eine andere Person übertragen werde. Sechs Wochen danach folgte schließlich die Begründung per Brief: Er verfüge nicht über die nötigen Kompetenzen für diesen Posten und man wolle die Frauenquote bei den Ausbildern erhöhen.

Jacobs war sechs Jahre lang als Lehrbeauftragter im Jagdscheinunterricht tätig. Fünf Monate vor seiner plötzlichen Entlassung wurde er noch von Carole Dieschbourg persönlich dazu ernannt. Seine harsche Wortwahl widerspricht allerdings seiner kurz zuvor gemachten Aussage, dass man sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen, sondern mit Verstand und Besonnenheit handeln sollte. Diese Worte galten den Jagdkritikern aus der Presse, der Politik und der Bevölkerung, die er der „systematischen Diskriminierung“ beschuldigte.

Viele seiner Verbandskollegen würden sich inzwischen für ihre Leidenschaft schämen und sich aus Angst um ihren Ruf nicht mehr öffentlich zur Jagd bekennen. Er ermutigte die anwesenden Jäger dazu, „aus ihren Löchern zu kriechen“ und durch „einwandfreies Benehmen“ der Jagd zu einem besseren Image zu verhelfen. Hinzufügend schlug er vor, gemeinsam mit anderen europäischen Verbänden einen Antrag an die Unesco zu stellen, die Wildschweinjagd zum Weltkulturerbe anerkennen zu lassen.

„Bei Schweinepest vorbildlich gehandelt“

Aufgrund der herannahenden Afrikanischen Schweinepest sowie der bevorstehenden Neuaufteilung der Jagdlose war es nicht verwunderlich, dass eben jene Themen zum Hauptgang der Versammlung gehörten. In diesem Rahmen bedauerte die FSHCL, dass ihre Vertreter trotz ihrer Kenntnis und Erfahrung erst im letzten Moment oder sogar überhaupt nicht an bedeutenden Entscheidungen teilhaben durften und selbst die Beanstandungen des „Conseil supérieur de la chasse“ zu den Maßnahmen gegen die Seuche einfach ignoriert wurden.

Landwirtschaftsminister Romain Schneider dagegen meinte, dass Luxemburgs Entscheidungsträger in Sachen Schweinepest vorbildlich gehandelt hätten und sogar von einem Experten der EU gelobt wurden. Bislang sind die Wild- und Hausschweine in Luxemburg von dem Virus verschont geblieben und man arbeite weiterhin daran, dass dies so bleibt. Hier erhoffte sich Schneider die Kooperation der Jäger.

Carole Dieschbourg trat anschließend vor das Rednerpult und betonte ihrerseits die Rolle der Weidmänner als Naturschützer und verwies dabei auf den kürzlich veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen über das massive Artensterben, das eine noch viel größere Bedrohung als die Afrikanische Schweinepest darstellt. „Lasst uns neu anfangen und gemeinsam gegen den Verlust der Artenvielfalt vorgehen“, lautete ihre Aufforderung an die Jägerschaft. Ob Jäger und Politiker angesichts der bedrohten Biodiversität tatsächlich ihren Zwist überwinden, bleibt abzuwarten.