38 Tage sind es noch bis Weihnachten, doch zumindest in Esch weihnachtet es ab Freitagabend sehr, denn um 18.30 Uhr wird der „Krëschtmoart“ eröffnet. Als erster Weihnachtsmarkt weit und breit. In einem launischen Interview stellt sich der Präsident des organisierenden „Syndicat d’initiative“, Mike Hansen, den wenig vorfreudigen Fragen des Tageblatt.

Tageblatt: Herr Hansen, der Altweibersommer ist gerade erst vorüber, da eröffnet auch schon der „Escher Krëschtmoart“. Wird in dieser Logik die „Päischtkiermes“ in Zukunft zu Ostern und die „Ouschterkiermes“ in den Karnevalsferien beginnen?

Mike Hansen: (lacht) Es wird immer schwieriger, den Klimawandel zu übersehen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf saisonbedingte Veranstaltungen. Deshalb wird der Karnevalsumzug, um Ihrer Logik zu folgen, am 24. Dezember ...