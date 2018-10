Ein Gericht in Reggio Calabria hat den Hausarrest für Mimmo Lucano aufgehoben. Der Bürgermeister von Riace darf jedoch nicht in seine Heimatgemeinde. Innenminister Matteo Salvini (Lega) hatte per Dekret das Modell aufgehoben, nach dem in der kalabrischen Gemeinde Flüchtlinge aufgenommen wurden. Der Bürgermeister wurde der Unterstützung illegaler Einwanderung bezichtigt und am 2. Oktober festgenommen. Weiterlesen für 1€Bereits abonniert?