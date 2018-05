Die neue App “Meng Loft” ermöglicht es, sich über die Luftqualität in Luxemburg schlau zu machen. Umweltministerin Carole Dieschbourg stellte die App gestern vor.

Per Standortbestimmung findet das Programm die Position des Nutzers und ruft die Messwerte der nächstgelegenen Messstation ab. Über die App sind aber auch alle anderen Messstationen abrufbar. Derzeit sind acht fixe Messstationen in Luxemburg in Betrieb. Sie sollen sowohl den urbanen als auch den ländlichen Raum abdecken.

Ozon, Feinstaub und Stickoxide

Das Programm gibt Auskunft über Ozon (O3), Feinstaub (pm10) und Stickoxide (NO2). Die Werte werden auf einer Skala von eins bis zehn angezeigt, wobei eins für einen exzellenten (niedrigen) Wert steht und zehn für einen besonders schlechten Wert. Der schlechteste dieser Werte wird als allgemeiner “Luftqualitätsindex” angezeigt.

Interessierte können die genauen Messwerte bei Interesse auch in Mikrogramm pro m3 über die letzten 24 Stunden abrufen. Darüber hinaus liefert die App Informationen zur Gesundheit sowie Verhaltensempfehlungen.

Nützlich für Schulen und Altenheime

“Meng Loft” könnte besonders auch für Schulen, Kindertagesstätten und Altenheime nützlich sein, meint Carole Dieschbourg. Mit der App wolle die Regierung sensibilisieren und Transparenz demonstrieren, erklärte die Ministerin gestern.

Dieschbourg vergleicht die App mit dem alltäglichen Wetterbericht, an dem die Menschen ihre Aktivitäten, z.B. ihr Sporttraining, ausrichten.

Bislang bietet die App der Regierung zwar nur drei Werte an, dies könnte in Zukunft jedoch ausgebaut werden, stellte Dieschbourg in Aussicht.

Von Mitarbeitern des Umweltamtes heißt es z.B., man wolle in Zkunft feinere Partikel messen und in der App anzeigen.

Die neue App “Meng Loft” ist kostenlos für Android und iPhone erhältlich.