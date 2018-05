Etwas mehr als drei Millionen Iren stimmen heute darüber ab, ob Abtreibung legal werden soll. Erwartet wird ein enges Ergebnis. Die Debatte wurde zuletzt zunehmend hitziger. Dabei rissen viele Wunden auf, die nie verheilt waren. In der Tat hatten es Irinnen immer besonders schwer. Während sich in Nordirland die Konfessionen gegenseitig bekriegten, kämpfte in der Republik die katholische Kirche gegen die Rechte der Frauen.

Man kommt nicht an ihnen vorbei. In der Metropole Dublin nicht, in der Stadt Limerick nicht und auch im Küstenort Westport nicht. Die Kampagnenleiter haben ganze Arbeit geleistet. Die Wahlplakate hängen an fast jeder Laterne. Meist kommen sie in Paaren, auf ein “Wählt Ja” folgt ein “Wählt Nein”, auf ein “Vote No” ein “...