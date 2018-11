Viele Jugendliche wollen zur Bühne und denken dabei in erster Linie an den Schauspielberuf. Doch in einem Theater und anderen Kulturinstitutionen gibt es reichlich Arbeit hinter den Kulissen.

Auf der Bühne des Grand Théâtre sind Arbeiter damit beschäftigt, die Kulissen für die kommende Produktion vorzubereiten – unter anderem muss ein Teppich fachgerecht zugeschnitten werden, damit ...