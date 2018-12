Am Donnerstag erhält Special Olympics Luxembourg von der nationalen Vereinigung der Sportjournalisten sportspress.lu den “Prix Sport et Handicap” für sein inklusives Sportprogamm “Unified Sports”. Aber was ist Special Olympics eigentlich – und was bedeutet Unified Sports?

Von Pierrot Feltgen

Die Idee, Personen mit psychischer Beeinträchtigung körperlicher Betätigung und Sport näherzubringen, wurde erstmals in den 60er Jahren in den USA in die Tat umgesetzt. Vor allem Eunice Kennedy-Shriver, Schwester des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, setzte sich hierfü...