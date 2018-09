Eines muss man der Arbeit des Kulturministers und seiner Mitarbeiter lassen – es waren spannende Jahre, im Laufe derer man von der Kündigung sämtlicher Konventionen durch Maggy Nagel über die Übernahme des Postens des Kulturministers vom “3 in 1”-Minister Xavier Bettel bis hin zur Lunghi-Affäre und dem Esch-2022-Debakel eigentlich keine Zeit hatte, sich zu langweilen. Ganz nebenbei wurde aber auch ein Kulturentwicklungsplan aufgestellt, in Venedig zog Luxemburg ins Arsenale um und das Großherzogtum ist wieder auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. In unserem Überblick resümieren und analysieren wir die letzten fünf Jahre Kulturpolitik.

Von Jeff Schinker und Anne Schaaf

Großes Kino: A History of Violence

Kulturpolitisch zeigte die Regierung ihr wahres Gesicht genau zu dem Zeitpunkt, als die erste Kulturministerin Maggy Nagel alle Konventionen kündigte – die meisten davon wurden zwar kurz darauf wiederum erneut, nur zogen einige Kulturhäuser wie das Trifolion den Kürzeren und mussten ab dann mit einem geringeren Budget auskommen. Diese radikale Art sollte wohl als Aufmerksamkeitsschrei einer Koalition gelten, die alles anders machen wollte. Tatsächlich aber zeugte dieser Anfang “in medias res” von einer Mischung aus einem ...