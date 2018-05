Plastik hat nichts in den Weltmeeren zu suchen. Auch sonst in der Natur nicht. Dass die Europäische Kommission gestern einen Maßnahmenkatalog zur Verringerung von Plastikabfällen vorgestellt hat, ist demnach zuallererst einmal eine Nachricht, die in Sachen Umweltschutz Hoffnung machen kann. Mit ihren 500 Millionen Bürgern ist die EU ein riesiger Markt – und wo viel gehandelt wird, fällt auch viel Müll an. Europa war in der Pflicht und handelt. Wie gesagt, eine gute Sache.

Die Geschichte hat aber neben der Rettung der Weltmeere einen weiteren Hintergrund, und der bleibt eher unerwähnt. Müll ist ein Produkt wie jedes andere. Mit Müll wird gehandelt, er wird verwandelt (verbrannt oder recycelt), verkauft und gekauft. Kurzum, mit Müll lässt sich Geld verdienen. Und wie das mit Waren in einer globalisierten Welt so ist, wird auch Müll rund um den Globus verschifft.

Bis Anfang des Jahres war China ein zentraler Akteur in diesem Bereich. Die Volksrepublik importierte große Teile des weltweiten Altplastiks, um ihn wiederzuverwerten. Es bezahlte die EU-Staaten dafür, dass diese ihren Plastikmüll in jene Container füllten, die zurück nach China gingen, nachdem sie ihre Waren in Europas Häfen entladen hatten.

Peking hat sich entschieden, in seiner Entwicklung auf diesen Industriezweig zu verzichten. Gründe waren Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung. Ein im Januar verhängter Importstopp unter anderem für Altplastik war aus Pekings Sicht demnach die logische Konsequenz. Damit war Europa vor ein riesiges Problem gestellt. Es blieb fortan auf seinem Plastikmüll sitzen. Folglich musste gehandelt werden – aber nicht, wie nun vorgegeben, nur wegen der Weltmeere.