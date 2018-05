Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Israels Botschafterin in Luxemburg einberufen. Grund sei die “inakzeptable Gewalt” in Gaza. Das Außenministerium betont die “unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen”, die am vergangenen Montag mehr als 50 Tote und zahlreiche Verletzte gefordert habe.

Luxemburg verlange “unabhängige internationale Ermittlungen”, so das Außenministerium in einer Mitteilung vom Mittwoch. Alles müsse alles getan werden, um weitere Gewalttaten zu vermeiden.

Asselborn schließe sich damit den Appellen der internationalen Gemeinschaft an, insbesondere jenen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen.