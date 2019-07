Am Samstag fand der Auftakt zur 18. Ausgabe des bekannten Viandener Mittelalterfest statt. Bis zum 4. August wird auf der Hofburg die alten Zeiten der Rittersleute und Hofdamen aufleben gelassen. Wenn Musketenschüsse und Säbelrasseln erklingen, ist die Zeit des großen Mittelalterfestes gekommen.

Von unserem Korrespondenten Olivier Halmes

Bis einschließlich kommenden Sonntag findet täglich von 10 bis 19 Uhr das beliebte Fest statt. Mehr als 100 Mitwirkende erfüllen dabei die Burganlage mit ihrem bunten Treiben. Kampfshows der Ritter wechseln sich ab mit Vorführungen von Gauklern und Minnesängern. Auch wer selbst mal Pfeil und Bogen spannen möchte ist hier am richtigen Ort. Dem Schmied kann bei der Reparatur der Rüstungen über die Schulter geschaut werden.

Für Kinder ist immer wieder ein besonderes Erlebnis einen Greifvogel auf den Arm zu halten. Sänger künden derweil von der Verehrung edler Damen während in der Taverne zünftig geprostet wird. Auch der Mittelaltermarkt ist wieder gerne ein fester Anziehungspunkt für die zahlreichen Besucher. Um die Illusion perfekt zu machen, setzten die Organisatoren des Mittelalterfestes „Les Amis du Château de Vianden“ schon auf ein seit Jahren bewährtes Konzept der Zusammenarbeit mit Darstellern aus Tschechien. Der krönende Abschluss findet am 4. August zwischen 18 und 19 Uhr statt, wo in einem

großen Finale mit allen Akteuren das Fest beendet wird.

Neues Dokumentationszentrum

Mit rund 189 000 Besuchern im letzten Jahr gehört das hoch oben über dem Tal der Our thronende Viandener Schloss zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Luxemburgs. Auch 2018 konnte das „Veiner Schloos“ erneut in Folge seinen dritten Platz bei den Top-Attraktionen des Landes verteidigen. Mit 27% Besucheranteil machten die Niederländer dabei die größte Besuchergruppe aus. Gefolgt von Deutschland mit 13 % und 9% Luxemburgern. Belgier und Franzosen teilten sich mit je 8 % den vierten Platz.

Mit der Einweihung des neuen Dokumentationszentrums vor zwei Jahren wurde ein weiterer wichtiger Schritt umgesetzt. Dem Besucher wird hier auf anschaulicher Weise leicht verständlich die wechselhafte Geschichte der gesamten Festungsanlage erläutert. Von seinen Ursprüngen als römisches Kastel (360-450 nach Christus) zur späteren imposanten Stauferburg und mächtigste noch heute bestehende Wehranlage Luxemburgs aus dem 11. Jahrhundert. Ebenfalls dokumentiert werden die verschiedenen Besitzerwechsel, der spätere Verfall des Schlosses zur Ruine und schließlich seine Wiederherstellung in unseren Tagen.

Hauptsache gut bezahlt

Bis zum 15. Jahrhundert waren die Grafen von Vianden die mächtigsten Herren zwischen Rhein, Mosel und Maas gewesen. Bis zur Französischen Revolution hin gehörte unter anderem die Burg dem Haus Oranien-Nassau. Während der Revolution wurde die Festung beschlagnahmt, jedoch schon 1815 an Großherzog Wilhelm den Ersten von Luxemburg wieder zurückgegeben. Fünf Jahre später erwarb der damalige Viandener Bürgermeister und Händler Wenzeslas Coster die Burganlage, welche er im Anschluss gewinnbringend abtragen ließ.

Coster verkaufte die Materialien der Burg wie die Kupferverdachung, Bleiverglasung, Holztäflung und Eisenbeschläge, Türen und Fenster, sodass die Bauten der Burganlage zusehends verfielen. Auch als „Steinbruch“ für Häuser im Städtchen diente die Wehranlage infolge. Im Jahr 1890 erwarb Großherzog Adolf aus der älteren Linie der Nassauer die Ruine, mit der Absicht einen Wiederaufbau einzuleiten. Dazu sollte es aber nicht kommen und die Burg verfiel zusehends weiter. Erst als 1977 der luxemburgischen Staat, Besitzer wurde, ist die schrittweise Instandsetzung der Anlage in die Wege geleitet wurde, welche in großen Teilen heute abgeschlossen ist.

Weitere Information zum Viandener Schloss und zum Mittelalterfest sind im Internet unter www.castle-vianden.lu