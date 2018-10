Mit dem Anstich des ersten Bierfasses durch Bürgermeister Henri Haine beginnt heute Abend die achte Ausgabe des Rümelinger Oktoberfestes unter dem Titel “USR goes Wiesn – die geile Acht”. Wie bereits in den Vorjahren wird auch in diesem Jahr für die nötige “Gaudi” an den vier Tagen gesorgt sein.

Von Marc Gatti

Einen Einblick in die letzten Vorbereitungen gewährte uns Laura Jeitz gestern im großen Festzelt am Marktplatz nahe den “Sauerwiesn”. Ob beim Auffüllen der Kühlschränke, dem Einwickeln der Bestecke oder der “mise en place” fürs Sauerkraut, Laura Jeitz, die gute Seele der USR, ist überall gefragt. “Bei unserem Oktoberfest in Rümelingen ist es genauso wie im Verein, wir sind eine große Familie, und das macht unseren Erfolg aus.” Seit acht Jahren kommen größtenteils dieselben Gäste an den Haupttagen. “Sie fühlen sich einfach wohl bei uns und merken, dass die 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sie bestens versorgen”, so die Rümelinger Wiesn-Wirtin. Etwas verlegen verriet Laura Jeitz uns, dass sie noch niemals in München auf der Wiesn war. Viel Wert wird auf eine gute Nachbarschaft gelegt.

Freitag und Samstag ausverkauft

Aus diesem Grund bedankt sich die Festwirtin bereits im Vorfeld für das Verständnis der Anrainer, sollte es doch etwas lauter hergehen. Neben den traditionellen Haxen und Hendln werden in diesem Jahr ebenfalls vegane und glutenfreie Gerichte angeboten. “Bei uns wird alles selbst gemacht, von der Deko übers Catering bis hin zum Service”, erklärte Laura. Zum Opening am heutigen Donnerstag wird bei freiem Eintritt das Zelt von der Stimmungskanone Lisa Mariotto zusammen mit DJ Seppi angeheizt. Am Freitag- und Samstagabend steigt die Party jeweils ab 19 Uhr, dies mit dem vom Münchener Oktoberfest bestens bekannten Orchester, den Rockaholixs Buam aus München zusammen mit DJ Al.

Tickets für die beiden Tage sind allerdings ausverkauft. Aus Sicherheitsgründen kann der Laufkundschaft kein Eintritt gewährt werden.

Anders sieht das aus beim Abschluss, der am Sonntag ab 11.30 Uhr gefeiert wird – als “CLOS-ING-DING” unter dem Motto “End Goad, alles Goad”.