Es war ein Wolf, der Ende Februar ein Schaf in Fouhren riss. Das bestätigte das Nachhaltigkeitsministerium am Mittwochnachmittag. Die Naturverwaltung hegte damals gleich den Verdacht, dass ein Wolf am Werk gewesen sein könnte. Erste genetische Untersuchungen waren nicht aufschlussreich, sodass sich die Naturverwaltung an internationale Experten richtete. Diese bestätigten, dass die Hinweise auf einen Wolfsangriff hindeuten.

Es ist der zweite Wolfsnachweis in Luxemburg. Im Juli des vergangenen Jahres war bereits ein Wolf in Garnich unterwegs. Ein Bauer hatte damals acht gerissene Schafe auf seiner Weide gefunden. Beide Landwirte wurden für den Verlust ihrer Tiere entschädigt.

Keine Gefahr für Menschen

Die Naturverwaltung geht schon seit einigen Jahren davon aus, dass der Wolf nach Luxemburg zurückkehren könnte. “Überall in der Großregion tauchen Tiere auf”, so Laurent Schley von der Verwaltung auf Nachfrage des Tageblatt. Da sich mit der Zeit Rudel bilden könnten, geht er davon aus, dass es in Zukunft immer mehr Wölfe in und um Luxemburg geben wird. “Sie wissen ja, wie das ist, wenn sich Männlein und Weiblein finden”, sagt Schley.

Für den Menschen besteht keine Gefahr: “Die Wölfe sind seit mehreren Jahrzehnten in Frankreich und Deutschland unterwegs und es gab noch nie einen tödlichen Vorfall.” Es handele sich bei den Wölfen um sehr intelligente Tiere, die den Kontakt mit Menschen eher scheuen. Wenn Menschen doch gebissen werden, sollen sie sich gegen Tollwut impfen lassen. “Genau wie bei einem Hundebiss”, erklärt Schley.

Während die Rückkehr des Wolfes für die Naturschützer eine gute Nachricht ist, beobachten die Schafszüchter die Entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Sie müssen Vorkehrungen treffen, um ihre Tiere zu schützen. Laut Schley fressen die Wölfe aber meistens Tiere im Wald, wie Wildschweine oder Rehe. Schafe stehen seltener auf dem Speiseplan.

Verhaltensregeln im Falle einer Begegnung

Die Naturverwaltung wird am 19. April einen Vortrag im Festsall “Branebuerg” in Brandenburg abhalten, um die Menschen aus der Umgebung Fouhren über die Rückkehr des Wolfes aufzuklären. In ihrer Broschüre “Wölfe in Luxemburg” legt die Verwaltung den Menschen auch Verhaltensregeln im Falle einer Begegnung mit dem Wolf nahe: