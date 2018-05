“In über 70 Ländern könnte ich meinen Hochzeitstag heute nicht feiern”, schreibt der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel (DP) in den sozialen Medien. “Ich wäre im Gefängnis oder sogar noch schlimmer.” Tatsächlich ist es am Dienstag drei Jahre her, dass der Premier seinen Lebensgefährten Gauthier Destenay heiratete. Bettel ist der erste offen homosexuelle Premierminister Luxemburgs.

Als Destenay den Premier im August 2014 um seine Hand bat, waren die beiden schon vier Jahre lang gepacst. Sie heirateten im Mai 2015 vor 250 geladenen Gästen. Die Zeremonie wurde von der hauptstädtischen Bürgermeisterin und Bettels Parteikollegin Lydie Polfer durchgeführt. Bettel war damit der erste amtierende Regierungschef in der EU, der einen gleichgeschlechtlichen Partner heiratete.

72 Länder mit anti-homosexuellen Gesetzen

Die Heirat sorgte damals weltweit für Schlagzeilen. Vom deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel, über Italiens Corriere della Serra bis hin zur amerikanischen New York Times berichteten zahlreiche Medien über das Ereignis. Dabei hatte der Premier im Vorfeld erklärt, dass er sein Privatleben eigentlich nicht in die Öffentlichkeit tragen wolle und deshalb eher diskret heirate.

In zahlreichen Ländern gelten immer noch anti-homosexuelle Gesetze. Der “Gay Travel Index”, der Orte auflistet, in denen Homosexuelle nicht willkommen sind, zählte im vergangenen Jahr 72 Länder. In 13 Ländern, darunter Pakistan, Irak und Saudi-Arabien, steht Homosexualität sogar noch unter Todesstrafe.

In over 70 countries I wouldn’t be able to celebrate my third wedding anniversary 🎂today because I would be in jail or even worse. XB #EqualRights pic.twitter.com/MjYn4lwkTX

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15. Mai 2018