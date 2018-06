Der offizielle Teil des Nationalfeiertages fand heute Morgen in der Philharmonie statt. An der zivilen Zeremonie nahmen Vertreter aus der aktiven Gesellschaft sowie Regierungsmitglieder und Abgeordnete teil. Einer der Höhepunkt war die Verleihung des „Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne“ an fünf Mitbürger, die durch ihren selbstlosen Einsatz das Leben anderer retteten.

Von Laurent Graaff

Die feierliche Zeremonie begann Punkt 10 Uhr in Präsenz der großherzoglichen Familie und zu den Klängen des Wilhelmus. Premierminister Xavier Bettel ging in seiner Ansprache auf den Alltag der Menschen in Luxemburg ein, die sich stets vorbereiten würden. Bei der Arbeit, in der Schule und/oder im privaten Bereich. Wichtig sei es in einer Zeit, wo der Extremismus in Europa erneut aufkomme, denen zuzuhören die durch die Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges geprägt wurden. Und es gelte Werte wie Respekt und Toleranz, in Luxemburg und darüber hinaus auch in der EU, hoch zu halten.

Anschließend ergriff Chamber-Präsident Mars Di Bartolomeo das Wort. Der Erste Bürger des Landes blickte auf eine Initiative zurück, die er einst als Bürgermeister in Düdelingen erlebt hatte: Eine Reihe von jungen Menschen setzte sich damals für den Skater Park in der Forge du Sud ein. „Déi jonk Leit hu sech net dermat begnüügt, fir ze jéimeren, ze kritiséieren an anerer fir hire Problem verantwortlech ze maachen, mee si hu sech zesummegedoen a sech an engem participative Prozess engagéiert“, so Mars Di Bartolomeo. Ein partizipativer Prozess, an dem die Bürger teilnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Politiker, die die zuhören und ihr Handeln erklären und sich Zeit nehmen. Das sei es, was unser Land benötige.

Ehrungen für selbstlosen Einsatz …

Nach einem musikalischen Intermezzo der Sopranistin Claudia Moulin-Galli wurde eine Reihe von Mitbürgern ausgezeichnet, die durch ihren selbstlosen Einsatz Mitmenschen das Leben gerettet haben:

David Urbing, Jérémy Frank und Filipe Luis, evakuierten bei einem Brand in Elvange an Heiligabend 2017 eine Familie aus dem brennenden Haus.



Die beiden Tischtennisspielerinnen des DT Bech/Kleinmacher Carole Gloden und Lynn Harpes, retteten ihre Mitspieler Jean-Marie Linster, der einen schweren Herzinfarkt bei einem Meisterschaftsspiel erlitten hatte, durch Erste-Hilfe-Maßnahmen das Leben.

Ausgezeichnet wurden auch Robert Glaesener, Christophe Folschette und Thibaut Britz, die Gründer des Start-ups Talkwalker.

… und Verdienste um die Sprache

Im Anschluss daran trug Anise Koltz, die diesjährige Prix-Goncourt für Poesie-Preisträgerin, ein Gedicht vor. Die 90-jährige Dichterin wurde genauso ausgezeichnet wie Alain Atten für seine Verdienste um die Luxemburger Sprache.

Ausgezeichnet wurden auch Professor Michel Goedert, Forscher im Bereich der Alzheimer Krankheit, und Marcelle Walch, seit 1998 Direktionsbeauftragte bei SOS Détresse und seit 2015 bei SOS Radicalisation.

Echte Solidarität – und falsche “Wahrheiten”

Im Anschluss daran ergriff Großherzog Henri das Wort. Der Staatschef ging zunächst auf die große Solidarität ein, die sich bei den rezenten Überschwemmungen gezeigt habe und anschließend auf die anstehenden Parlamentswahlen, die einer der Hauptbestandteile unserer Demokratie sei. Großherzog Henri blickte zudem auf unsere moderne Kommunikationsgesellschaft, die uns tagtäglich mit Informationen bombardiere, die nicht immer richtig seien.

„Si verleet dozou, oft do mussen ze vereinfachen, wou mer méi Erklärung a méi Zäit bräichte fir komplizéiert Zesummenhäng besser ze verstoen“, so Großherzog Henri. In dem Zusammenhang wies der Staatschef auch auf die Rolle der Medien hin, die insbesondere bei der anstehenden Wahlkampagne entscheidend zu der Meinungsbildung beitragen würden. Das Staatsoberhaupt schloss mit den Worten „Vive Lëtzebuerg an engem vereenten Europa!“