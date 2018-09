In Belgien staut es, in Deutschland gibt es Süßes und in Frankreich – na klar – eine kleine Revolution. Unsere Korrespondenten aus Belgien, Deutschland und Frankreich berichten vom Schulanfang in ihren Ländern.

Von unseren Korrespondenten Eric Bonse, Hagen Strauß und Helmut Wyrwich

In Belgien spielt sich die “Rentrée” vor allem auf den Straßen ab. Hunderte Kilometer Stau und detaillierte Verkehrsdurchsagen (“durch einen Unfall ...